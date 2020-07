Premio Nazionale Scriveredonna 2020, ecco il bando

PESCARA – L’Associazione Culturale Tracce di Pescara, in coerenza con le attività svolte, intende incorag­giare e valorizzare la scrittura femminile.

1) Istituisce allo scopo un premio annuale per la Poesia inedita in lingua italiana riservato alle donne, giunto alla XXVI edizione. Questa edizione del Premio è dedicata a Maria Luisa Spaziani, che fu per molti anni una delle più rappresentative Presidenti di Giuria del Premio.

2) Le opere, consistenti in raccolte di poesia, non dovranno superare le 60 cartelle e non dovranno essere inferiori alle 30 cartelle.

3) Le opere dovranno pervenire per email entro e non oltre il 31 Agosto 2020 alla Segreteria del Premio Nazionale “Scriveredonna”:

premionazionalescriveredonna@gmail.com

4) Il Primo foglio di ogni fascicolo dovrà portare la dicitura “Premio Letterario Nazionale Scrive­redonna 2020”, ed indicare le generalità: indiriz­zo, numero telefonico, dati anagrafici di nascita ed e-mail dell’autrice.

Inoltre ogni autrice deve sottoscrivere la dichia­razione che le poesie partecipanti al concorso sono state composte dall’Autrice e sono di sua proprietà.

5) L’attribuzione del Premio è disciplinata come segue.

La giuria, composta da Ubaldo Giacomucci, Anna Maria Giancarli, Nicoletta Di Gregorio, sceglierà le prime tre opere che, a suo insindaca­bile giudizio, riterrà più valide.

Il Primo Premio consisterà nella pubblicazione in volume dell’opera vincitrice a cura delle Edi­zioni Tracce.

Alle prime tre classificate e alle finaliste verran­no date targhe e riconoscimenti personalizzati, e donate alcune opere di una artista. Potranno esserci ulteriori premi e segnalazioni, a discrezione della Giuria e della organizzazione

6) La premiazione avverrà il 27 novembre 2020 alle ore 17,15 a Pescara presso una struttura da definire.

Alla cerimonia dovranno presenziare le vincitri­ci; in casi eccezionali potranno essere sostituite da persone da loro designate.

7) L’esito del concorso verrà reso noto tramite i mezzi d’informazione.

8) I testi e i file inviati non verranno restituiti. Solo ai fini della pubblicazione in volume o in antologia ogni autrice con la partecipazione al Concorso concede pro bono pubblico i diritti non esclusivi di pubblicazione dei testi partecipanti.

9) La partecipazione al Premio è gratuita.

10) La partecipazione al Premio implica l’ac­cettazione del presente regolamento, e qualsiasi inosservanza è motivo di esclusione dal Concorso.

Per informazioni: edizionitracce@gmail.com