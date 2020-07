Diretta Pescara – Livorno: come seguire la partita in tv e streaming

Lunedì 27 luglio alle 21 si gioca Pescara – Livorno, gara valida per la 37° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

PESCARA – Allo Stadio Adriatico Cornacchia lunedì 27 luglio si gioca Pescara – Livorno, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020, penultima prima dei playoff e dei playout calcio di inizio previsto per le ore 21. La squadra abruzzese proviene dalla sconfitta di misura rimediata a Trapani e in classifica ore é sediceima con 42 punti, in cerca di punti preziosi per la salvezza. I toscani, invece, che nell’ultimo turno hanno pero per 1-5 contro il Crotone, sono già matematicamente retrocessi.

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 2 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Legrottaglie potrebbe schierare il modulo 3-4-2-1 con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta da Drudi, Scognamiglio e Bettella. In mezzo al campo Kastanos e Memushaj; ai lato Crecco e Zappa. Sulla trequarti Clemenza, di supporto alla coppia d’attacco formata da Pucciarelli e Maniero. Probabile modulo 3-5-2 per il Livorno con Ricci in porta e retroguardia composta da Marie-Sainte, Bogdan e Boben. A centrocampo Pallecchi, Awua, Bellandi; sulle fasce Morelli e Fremura. Davanti Trovato e Murillo.

Le probabili formazioni di Pescara – Livorno

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Drudi, Scognamiglio, Bettella, Crecco, Kastanos, Memushaj, Zappa, Clemenza, Pucciarelli, Maniero. Allenatore: Sottil

LIVORNO (3-5-2): Ricci; Marie-Sainte, Bogdan, Boben, Morelli, Pallecchi, Awua, Bellandi, Fremura, Trovato, Murillo. Allenatore: Filippini