A Francavilla al mare torna il Premio Nazionale di pittura Michetti

La 72°edizione del Premio Michetti a cura di Daniela Lancioni aprirà al pubblico sabato 18 settembre e resterà aperto fino al 18 novembre

FRANCAVILLA AL MARE – Sabato 18 settembre 2021, alle ore 18.00, apre al pubblico la 72a edizione del Premio Michetti, a cura di Daniela Lancioni (inaugurazione e presentazione in Piazza della Rinascita a Francavilla al Mare, a seguire apertura della mostra presso Palazzo San Domenico).

Fra i più longevi e autorevoli premi italiani, il Premio Nazionale di pittura Francesco Paolo Michetti, nato nel 1947 in onore dell’artista abruzzese, per oltre mezzo secolo si è posto l’obiettivo di valorizzare i diversi linguaggi dell’arte avvicendatesi nel tempo, coniugando espressioni della realtà locale ad aperture nazionali e internazionali. Tale carattere permane nella proposta curatoriale di Daniela Lancioni che, ispirata dalla figura di Francesco Paolo Michetti, pone lo sguardo al tema del paesaggio suggerendo una parabola che conduce all’opera di un altro artista abruzzese di fama mondiale, Ettore Spalletti destinatario di un vero e proprio omaggio generato dall’emozione per la sua recente scomparsa.

Gli artisti invitati a partecipare al Premio: Simone Cametti, Eleonora Cerri Pecorella, Pamela Diamante, Myriam Laplante, Leonardo Magrelli, Alberto Montorfano, Marina Paris, Leonardo Petrucci, Mariagrazia Pontorno, Delfina Scarpa, Luis Serrano.

Sono artisti di generazioni diverse, che usano linguaggi e tecniche differenti, dalla pittura alla scultura e al disegno, dalla fotografia al video e alla performance. Alcuni hanno esordito da poco, nessuno ha mai partecipato al Premio.

Il nome del vincitore della 72a edizione del Premio Michetti, dopo la valutazione da parte della giuria composta da Enzo De Leonibus, Giulia Ferracci e Lucilla Meloni, sarà reso noto al pubblico e alla stampa, lo stesso 18 settembre, nel corso della serata inaugurale.

Ingresso solo con Green Pass

Per inaugurazione: prenotazione su Billetto.it