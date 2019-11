Premio Nazionale Cambiamenti, tre imprese abruzzesi alla finale nazionale

ROMA – Vetrina nazionale per le imprese abruzzesi finaliste al Premio Cambiamenti, voluto dalla CNA per premiare e promuovere il pensiero innovativo delle nuove imprese italiane. La quarta edizione, che ha chiuso i battenti questa mattina a Roma all’auditorium di via Palermo, ha visto l’affermazione dell’azienda pisana “Seares”, davanti alla bolognese “Radoff” ed all’ascolana “ToBe”. Tre le imprese abruzzesi che hanno preso parte alla finalissima dove erano state ammesse 21 start-up provenienti da tutto il territorio nazionale: la teatina “Termotag”, vincitrice della selezione regionale; la “Pendeche” di Montorio al Vomano; e la “Mindesign”, che pur avendo sede a Roma è composta da giovani imprenditori marsicani.

La scelta della giuria presieduta dalla giovanissima direttrice del quotidiano “La Nazione” di Firenze, Agnese Pini, ha assegnato dunque al termine della manifestazione condotta dal giornalista Federico Ruffo e che ha visto come ospite d’onore l’astronauta Maurizio Cheli, il primo premio consistente in un assegno di 20mila euro alla società toscana, che ha messo a punto un singolare sistema di attracco di natanti in grado di sviluppare energia: il riconoscimento è stato consegnato dal ministro per le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora.

Tre, come detto, le aziende abruzzesi che hanno preso parte alla finalissima: come le altre finaliste hanno avuto a disposizione due soli minuti per illustrare i rispettivi prodotti e le proprie idee imprenditoriali. Sul palco si sono così alternati ai loro colleghi delle altre regioni Luca Amicone, project manager della “Termotag”, società che ha messo a punto un bracciale termico che riesce a stabilizzare la temperatura corporea, producendo consistenti riduzioni nell’uso del riscaldamento o dell’aria condizionata; l’amministratore e ideatore della “Pendeche”, Bruno Carpitella,che ha spiegato il singolare metodo di affinamento del vino ad alta quota; Emilia Petrella, amministratrice unica della “Mindesign”, che ha invece mostrato le importanti innovazioni della sua azienda nel campo del design e dell’arredamento.