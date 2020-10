Ad Avezzano il Premio giornalistico “Angelo Maria Palmieri”: ecco quando

Il 15 ottobre al Castello Orsini cerimonia di premiazione dei vincitori del premio intitolato al giornalista prematuramente scomparso

AVEZZANO – Giovedì 15 ottobre alle ore 16.30, presso Castello Orsini ad Avezzano, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della 9^ edizione del Premio Giornalistico Nazionale “Angelo Maria Palmieri”.

Nove anni fa FIABA Onlus ha inteso intitolare alla memoria del giovane giornalista marsicano, prematuramente scomparso, un premio giornalistico nazionale riservato a giornalisti, aspiranti giornalisti, studenti di scuole di giornalismo, studenti universitari, che con il loro lavoro si siano distinti nel mettere in evidenza temi particolarmente importanti nel campo del sociale e della disabilità, che si siano impegnati nella diffusione dei valori di pari opportunità e di solidarietà, come l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, nonché nella difesa della libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo. L’intitolazione del Premio ad Angelo Maria Palmieri è stato un riconoscimento ai valori che hanno contraddistinto la sua breve esistenza, basata sul desiderio di contribuire al cambiamento della nostra società e all’affermazione di valori morali, etici e civili.

Il concorso, ogni anno, cresce e migliora come numero e come qualità. Per l’edizione di quest’anno sono pervenuti più di ottanta tra elaborati e video-servizi tv, pubblicati o mandati in onda su prestigiose testate giornalistiche.

Una giuria composta da giornalisti e scrittori ha scelto i tre lavori ritenuti migliori in assoluto ed ha assegnato una menzione speciale, ma la graduatoria sarà resa nota solo nel corso della cerimonia, in programma ad Avezzano giovedì 15 ottobre alle ore 16.30.

Questi i nomi dei vincitori: Linda Dorigo, per l’articolo pubblicato su “L’Espresso” dal titolo “Per dimenticare la guerra è nata la città delle donne. Benvenuti a Jinwar”; Nicola Teofilo e Riccardo Pieroni, per l’elaborato “Gli abitanti di Via della Casa Comunale” pubblicato sul sito futura.news; Claudio Caldarelli, per l’articolo “Donne senza dimora: Madonne?” pubblicato su stampacritica.org; Linda Caglioni, in collaborazione con la videomaker Marta Fiorin, con il video “Bosnia, i figli (dimenticati) della guerra” pubblicato su “Rainews24”.

Insieme a FIABA, hanno contribuito all’organizzazione del Premio l’Associazione culturale Angelo Maria Palmieri, l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, la Fondazione Carispaq e Assicurazioni Generali Agenzia di Avezzano dei fratelli Di Marco. Con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Avezzano