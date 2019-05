Premio Emas Italia 2019 alla Ponzio Srl

PINETO – La Ponzio Srl ha vinto il primo premio EMAS Italia 2019 per la migliore comunicazione ambientale multimediale promosso dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA. Il prestigioso riconoscimento, paragonabile a un “Oscar” per la comunicazione ambientale, premia le imprese registrate EMAS che meglio hanno interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo.

La Ponzio ha realizzato un video che racconta i valori e gli obiettivi di un’azienda inserita in maniera sostenibile nel territorio e che ha saputo tenere insieme con grande capacità qualità, sicurezza e ambiente. Il layout accattivante, la qualità e la rapidità delle immagini che si susseguono sono di grande impatto e nulla tolgono ai testi e ai grafici che risultano chiari.

Questo premio ci è stato attribuito per l’innovativa scelta comunicativa di trasformare il documento di Dichiarazione Ambientale in un video che consente all’utente di entrare in modo più diretto ed immediato nell’organizzazione aziendale e di averne una visione completa e dinamica. La sesta edizione del Premio EMAS Italia si è tenuta nella splendida cornice di Villa Bassi di Abano Terme.