Premiazione TCI 2022 al Città Sant’Angelo Village Outlet

CITTÀ SANT’ANGELO – Nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 Marzo, la piazzetta Azzurra del Città Sant’Angelo Village Outlet si trasformerà in un vero e proprio “paddock” dove tutti potranno vivere l’atmosfera delle gare e della passione per le due ruote. Seguendo lo stesso percorso che fanno i piloti prima di entrare in pista, sarà possibile visitare i gazebo in cui sono esposte le moto che partecipano al Campionato Centro Italia, organizzato da CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale – Motociclismo Abruzzo.

Le categorie in gara sono le Maxi Enduro, la MX, l’Enduro e il Minienduro; proprio su quest’ultima categoria è specializzata la Scuola Minienduro Audace QP, i cui tecnici saranno a disposizione per rispondere a curiosità e domande sui corsi per piloti dai 5 ai… 99 anni! Chiunque fosse affascinato da questo mondo sarà il benvenuto.

Domenica 5 Marzo, a partire dalle ore 16:00, si svolgerà la cerimonia privata della premiazione del Campionato 2022, con la sfilata nel paddock di tutti i vincitori delle varie categorie. Città Sant’Angelo Village Outlet è sempre pronto ad ospitare appuntamenti ed iniziative per offrire alla propria clientela shopping e molto di più!