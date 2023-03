“Fortini sonori”, Claudio Cirillo in concerto a L’Aquila

Giovedì 2 marzo il cantautore romano si esibirà nella sala teatrale aquilana con il suo spettacolo “365 Tour – Un anno di emozioni raccontate sul palco”

L’AQUILA – Giovedì 2 marzo alle 21, Claudio Cirillo si esibirà al teatro Spazio Rimediato dell’Aquila nell’ambito di Fortini Sonori progetto di Isola Tobia Label che prevede una serie di concerti degli artisti dell’etichetta nelle piccole sale teatrali italiane. Per l’occasione il cantautore romano proporrà al pubblico il suo spettacolo 365 Tour – Un anno di emozioni raccontate sul palco.

Le parole dell’artista:

«Io ti conosco, ma forse tu non conosci me.

Io so che ogni volta che arriva settembre pianifichi tutto e vuoi iniziare una nuova dieta o un nuovo corso.

A ottobre quando c’è il cambio dell’ora anche se ormai è tutto automatico guardi l’orologio e ti chiedi:

“Ma sarà giusto? O devo metterlo un’ora indietro?”

A novembre con il Black Friday anche se non hai bisogno vuoi comprare qualcosa solo perché è in sconto. Visto?

Io ti conosco benissimo! E allora tu vieni a conoscermi a teatro.

Una canzone per ogni mese, un album lungo un anno, che racconta la mia, la tua, la nostra vita e, per quanto diverse possano essere, ti accorgerai che in fondo condividiamo tutti gli stessi pensieri ed emozioni con piccole sfumature diverse.

Io sono Claudio Cirillo e ti aspetto con il mio spettacolo da One Man Band».

I biglietti sono disponibili in prevendita con varie formule di acquisto al link https://oooh.events/organizzatore/isola-tobia-label/. Diversamente ci si può rivolgere direttamente al botteghino del teatro. Per esigenze particolari (abbonamento a tutti i concerti di Fortini Sonori programmati nel singolo teatro e convenzioni) si può invece scrivere direttamente alla mail info@isolatobialabel.com.

Con le stesse modalità è inoltre possibile prenotare il proprio posto per le esibizioni degli altri protagonisti di questa prima fase del tour programmata nei piccoli teatri delle grandi città e cioè a dire Mizio Vilardi, Liana Marino, Porfirio Rubirosa, Carlo Mercadante e CubeLoose.