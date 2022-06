Premiazione dei primi 24 Operatori di Saldatura dalla Walter Tosto

PESCARA – “Sono 24 i primi studenti dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio-Michetti’ che oggi hanno ricevuto dall’Azienda Walter Tosto il Premio di Operatore di Saldatura, una qualifica che permetterà ai ragazzi delle classi terze e quarte, di entrare subito nel mondo del lavoro. E infatti sono 15 i ragazzi che hanno scelto di accettare la proposta di aderire al programma estivo di formazione-apprendistato retribuito all’interno della stessa Azienda, un’opportunità straordinaria per i nostri studenti che potranno anche scegliere se lavorare 4 od 8 ore ricevendo non un rimborso spese, ma un vero stipendio per poi tornare a settembre tra i banchi di scuola”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Professionale Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ Maria Antonella Ascani nel corso della cerimonia odierna di premiazione dei primi 24 studenti che hanno sostenuto l’esame di qualifica per Operatore di saldatura. Presente anche l’ingegnere Simona Di Battista, responsabile qualità saldature per la Walter Tosto, il professor Gianluca Ciofani e gli studenti del terzo e quarto anno.

“Quello odierno è il primo step di quel percorso iniziato lo scorso marzo quando la Walter Tosto – ha ricordato la dirigente Ascani – ha donato alla nostra scuola ben venti postazioni di lavoro per consentire ai nostri studenti di praticare e apprendere i segreti della saldatura a filo armato, a elettrodo e a TIG, ossia a gas, postazioni dotate di ogni misura di sicurezza e di tutela per i ragazzi, dal maxi-impianto di aspirazione alle attrezzature. In sostanza nel nostro Istituto ospitiamo un vero e proprio Laboratorio di Saldatura con attrezzature all’avanguardia al fine di garantire ai nostri ragazzi una formazione d’eccellenza, una professionalità straordinaria e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, sotto la guida degli istruttori della Walter Tosto.

Peraltro l’iniziativa ha coinciso con l’anno delle celebrazioni dedicate al centenario dell’Istituto, interessando gli studenti dell’indirizzo Made in Italy, dunque un progetto che ha portato direttamente a scuola l’Alternanza Scuola-Lavoro. Oltre alle 20 postazioni la Walter Tosto ha dotato la scuola anche di un simulatore virtuale mobile, che permette ai ragazzi del primo e secondo anno di cominciare a prendere confidenza con le attrezzature, un modello unico in tutta Italia parlando di scuole statali, che ci rende appetibili nel mercato del lavoro per la formazione dei futuri saldatori. Oggi abbiamo consegnato il diploma di qualifica ai primi 24 Operatori di saldatura, e 15 hanno accettato l’invito dell’azienda a sperimentare la professionalità acquisita andando a lavorare in azienda, e parliamo di ragazzi del terzo anno che hanno lavorato solo nei nostri laboratori, e del quarto anno che invece hanno effettuato sia uno stage nella Walter Tosto che nel laboratorio scolastico. Il ringraziamento va ai nostri ragazzi per l’impegno e l’entusiasmo con cui hanno aderito alla proposta formativa cogliendo anche il valore dell’opportunità straordinaria che è stata offerta loro”.

“La Walter Tosto – ha ricordato il professor Ciofani – lo scorso marzo ha donato attrezzature Lincoln, ossia macchine per la saldatura industriale multiprocessori attraverso le quali i nostri studenti hanno potuto apprendere le tecniche della saldatura a filo armato, a elettrodo e a TIG. Nelle postazioni hanno lavorato i ragazzi delle classi quarte che, a loro volta, hanno introdotto i compagni delle classi terze. I ragazzi delle classi prime e seconde, invece, hanno iniziato a prendere confidenza con il mestiere esercitandosi con il simulatore virtuale di saldatura mobile, ovvero un’attrezzatura che abbiamo potuto spostare tra le classi, in attesa di realizzare un’aula dedicata dotata di un simulatore fisso. Complessivamente parliamo di un investimento pari a 150-200mila euro sulla scuola, che ha dotato il Laboratorio anche di un impianto di aspirazione fumi all’avanguardia e tutte le postazioni di lavoro di sistemi di protezione e sicurezza per i ragazzi. La struttura ha decisamente arricchito l’indirizzo della Produzione Meccanica del Made in Italy”.

“Nei prossimi giorni – ha anticipato l’ingegner Di Battista – convocheremo i 15 studenti che hanno aderito alla proposta di apprendistato per la firma del contratto con la Walter Tosto e per iniziare a lavorare. L’azienda aveva proposto di iniziare con un progetto di 4 ore di lavoro al giorno, ma sono stati gli stessi studenti a chiederci di lavorare per otto ore al giorno, iniziando a costruire un futuro professionale insieme”.

I ragazzi che hanno preso la qualifica sono Mattia Antonini, Andrea Chiacchia, Manuel Di Federico, Mattia Di Felice, Lorenzo Ferrante, Flavio Gentile, Marco Plevano, Luca Recchia e Davide Silvestri, della classe 4 sezione B indirizzo Meccanica; Shedy Aouini, Lorenzo Chiavarini, Lorenzo Claps, Valerio Colaiocco, Matteo De Marco, Marco Della Rovere, Emanuele Di Cerchio, Giovanni Di Rito, Nicolò Micucci, Alberto Minieri, Lorenzo Paoletti, Francesco Rapattoni, Daniel Santavenere, Andrea Scocchia ed Emanuele Testa della classe 3 sezione B indirizzo Meccanica.