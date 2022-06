Tre le aree designate: una a Cologna Spiaggia con 26 posti, una Roseto Nord (lungomare Trento) con 22 posti, una Roseto Sud (lungomare Trieste) con 33 posti

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi i bandi per l’assegnazione delle postazioni riservate a possessori di piccole imbarcazioni da diporto ed ai pescatori muniti di licenza di pesca in corso di validità nelle aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio. Come sempre le aree designate sono tre: una a Cologna Spiaggia con 26 posti totali, una Roseto Nord (lungomare Trento) con 22 posti totali, una Roseto Sud (lungomare Trieste) con 33 posti totali.

I bandi prevedono la possibilità di occupare i posteggi fino al 31 dicembre 2022 senza alcuna possibilità di proroga e le istanze potranno essere prodotte, esclusivamente a mezzo PEC alla mail protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it, con decorrenza dalle ore 10:00 del 15 giugno 2022 e fino alle ore 10:00 del 21 giugno 2022. Per l’assegnazione dei posteggi si terrà conto della data di arrivo dell’istanza all’indirizzo sopra indicato. Espletata favorevolmente l’istruttoria verrà assegnato al richiedente un numero di postazione, fino a esaurimento degli stessi, all’interno dell’area di alaggio prescelta. Si ricorda che non è concedibile più di un posto barca a nucleo familiare, facendo riferimento allo stato di famiglia esistente presso l’anagrafe. L’aggiudicatario del posteggio dovrà versare un importo, quale contributo per la realizzazione di quanto necessario per approntare l’area e la sua manutenzione, pari a 100,00 euro.

“In questi mesi abbiamo avuto diversi incontri con i titolari dei posteggi per comprendere al meglio la situazione e cercare di offrire alla cittadinanza il miglior servizio possibile, andando a risolvere le problematiche emerse in questi anni, legate in particolare alla pulizia delle aree e alla sicurezza notturna dei natanti” spiega il primo cittadino Mario Nugnes. “Dopo aver fatto togliere le barche nelle scorse settimane e aver iniziato la pulizia delle aree ora è stato pubblicato il nuovo bando, che avrà scadenza entro la fine dell’anno, l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di realizzare in futuro un nuovo bando che migliori e potenzi il servizio, andando incontro alle esigenze di diportisti e pescatori e garantisca una migliore fruibilità e pulizia delle tre aree destinate a alaggio”.