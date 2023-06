Il Prefetto Di Vincenzo in visita alla sede della GdF Roan di Pescara

PESCARA – Il 15 giugno 2023, il Prefetto di Pescara, S.E. Dott. Giancarlo di Vincenzo, si è recato in visita al Reparto Operativo Aeronavale di Pescara ove è stato ricevuto dal Comandante, Ten. Col. pil. Salvatore Vaporieri, unitamente ai Comandanti dei Reparti dipendenti.

Durante l’incontro, in un breve briefing, sono state illustrate tutte le competenze e le potenzialità della componente Aeronavale, l’azione di servizio svolta su tutta la circoscrizione nonché i compiti ad essa assegnati, in via esclusiva, dal D.Lgs. n. 177 del 2016, nell’ambito del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica a mare.

Durante la visita agli ormeggi della Stazione Navale di Pescara il Comandante del R.O.AN. ha ringraziato il Prefetto per la vicinanza alla Guardia di Finanza, attestata con la visita, assicurando la massima collaborazione del Corpo a sostegno del gravoso compito connesso alla carica istituzionale rivestita.

Il Prefetto di Pescara ha ringraziato i finanzieri per il costante e significativo impegno profuso per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza economico- finanziaria nel territorio della Provincia.