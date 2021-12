Precious Gospel Singers in concerto a Pescara: ecco quando

PESCARA – Sarà piazza Salotto, a Pescara, ad accogliere domani, lunedì 27 dicembre, il Concerto natalizio de The Precious Gospel Singers, diretto dal maestro Giulia Martella. Da ‘Oh happy day’ a ‘Precious Lord’, il gruppo, formato da 25 elementi tra musicisti e coristi, eseguirà oltre un’ora di spettacolo ripercorrendo tutto il più celebre repertorio internazionale. L’evento, che prenderà il via alle 18.30, produzione Spray Records, rientra nel cartellone degli eventi natalizi predisposto dall’amministrazione comunale, assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese.

“La grande soddisfazione – ha commentato l’assessore Cremonese – è quella di essere riusciti, dal 2019 a oggi, nonostante i due anni di pandemia con tutte le emergenze connesse e nonostante gli ultimi provvedimenti e limitazioni di fine anno contenuti nei Decreti ministeriali che stanno caratterizzando l’ultimo scampolo del 2021 e gli inizi del 2022, ad accendere le luminarie gratuitamente per i commercianti su tutto il territorio, e quest’anno anticipando la loro attivazione al 27 novembre scorso, con le attrazioni luminose posizionate in centro che sono uno spettacolo apprezzato dalla cittadinanza. E soprattutto siamo riusciti comunque a garantire dei momenti di serenità dedicati soprattutto ai bambini, dall’apertura dello scorso 8 dicembre con il Concerto dei bambini della Scuola Media Antonelli con il Direttore Raffaella De Martinis agli artisti di strada, al Concerto di Angelo Valori & Medit Voices dell’antivigilia di Natale agli spettacoli di magia. L’effetto atteso e ottenuto è stato quello di richiamare utenti nel centro di Pescara, creando momenti di intrattenimento tesi ad accompagnare lo shopping e contribuendo a un clima all’insegna della famiglia”.

Domani, alle 18.30, piazza Salotto ospiterà l’esibizione del coro gospel ‘The Precious Gospel Singers’. Direttore e maestro del coro è Giulia Martella pianista, mezzosoprano; al pianoforte Gianluca Ciampichetti; al sax alto Alessandro Di Fonso; alle percussioni Giorgio Di Pietrantonio; al basso elettrico Cesare Paolini. Quella del ‘The Precious Gospel Singers’ è un’avventura iniziata nel 2003 partecipando ad alcuni seminari musicali e poi nel 2004 divenendo coro stabile, grazie all’impegno della pianista e mezzosoprano Giulia Martella, attuale maestro e direttore artistico del gruppo. Fondamentale per il coro è la stretta collaborazione con il maestro Nehemiah H.Brown cantante, pianista ed arrangiatore dei brani che vengono eseguiti.

Il ‘The Precious Gospel Singers’, in questi anni, si è imposto nel panorama musicale e Gospel abruzzese prendendo parte ad importanti manifestazioni religiose e non, tra le quali spiccano particolarmente: ‘La Perdonanza’ all’Aquila; il concerto nella suggestiva chiesa del Volto Santo di Manoppello; l’animazione musicale della Santa Messa al Santuario Cuore Immacolato di Maria, celebrata dall’arcivescovo di Pescara Tommaso Valentinetti; il concerto ‘Stop Aids in Africa’, nelle sue varie edizioni, tenutesi all’Auditorium Flaiano di Pescara.