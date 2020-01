Cast Teramo, grande raduno del Club domenica per il pranzo sociale di inizio 2020

Durante l’evento del 26 gennaio, a Petriccione di Castellalto, esposizione di auto d’epoca e possibilità di rinnovo della tessera associativa

TERAMO – Domenica 26 gennaio, dalle 12 in poi, nel Ristorante Cavallino Rosso sito a Petriccione di Castellalto, si terrà il pranzo sociale di inizio anno del C.A.S.T. – Club Automoto Storiche Teramo, che vanta centinaia d’iscritti. “Si tratta di un momento conviviale con il quale apriremo il 2020”, dice il presidente del Club, Carmine Cellinese, “Soci, amici e sostenitori del CAST saranno i benvenuti e tutti insieme faremo il punto sulle iniziative da mettere in campo nei prossimi mesi. Il tutto sempre all’insegna della passione che ci unisce tutti, quella per il motorismo storico. Lo faremo nello stile del nostro Club, che non manca mai di unire cultura, arte e riscoperta del territorio alla valorizzazione delle vetture d’epoca. Stiamo già lavorando alla rievocazione di una prestigiosa competizione del passato, ma sarà una sorpresa che sveleremo nei prossimi mesi”. Durante l’evento di domenica, i soci potranno esporre la propria auto d’epoca in uno spazio appositamente riservato. Con l’occasione, sarà anche possibile rinnovare la tessera del Club, per continuare a sostenere l’associazione e consentire così di mantenere alto il livello qualitativo delle iniziative proposte.

“Ricordiamo a quanti non l’avessero ancora fatto”, aggiunge il presidente, “che le quote associative per il 2020 rimangono invariate. Sarà possibile rinnovare la tessera anche nella nostra sede associativa a San Nicoló a Tordino in Viale C. Colombo n° 200, che sarà aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30”.

In foto il presidente del Cast Teramo, Carmine Cellinese