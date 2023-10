Poste Italiane, mese dell’Educazione Finanziaria: webinar gratuiti in Abruzzo

Due eventi il 5 ottobre e il 10 ottobre, intitolati rispettivamente “Il risparmio e gli investimenti” e “La previdenza”

ROMA – Poste Italiane partecipa alla sesta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2023) e per l’occasione, anche in Abruzzo, promuove eventi formativi, in modalità webinar, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a disporre al meglio dei propri risparmi e scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e accantonare risorse ai fini previdenziali.

Per partecipare, in modo totalmente gratuito, è sufficiente scegliere l’evento di interesse e compilare un semplice modulo di adesione al link https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, inserendo i propri dati anagrafici e di contatto.

Durante i prossimi eventi, previsti per giovedì 5 ottobre e martedì 10 ottobre, intitolati rispettivamente “Il risparmio e gli investimenti” e “La previdenza”, il relatore metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per aumentarne la consapevolezza ogni qualvolta sia necessario compiere delle scelte di natura economica, per sé e per la propria famiglia.

Per entrambi gli eventi sono previste due sessioni, una con inizio alle 10.00 e l’altra alle ore 16.30. In linea con l’approccio inclusivo di Poste Italiane, sarà possibile seguire i webinar anche attraverso un interprete che tradurrà in simultanea i contenuti verbali attraverso la Lingua Italiane dei Segni.

Il programma didattico è curato dal Team di esperti di Poste Italiane e le lezioni, online, gratuite e aperte a tutti, affronteranno con linguaggio chiaro tematiche di natura economica e finanziaria e focus su pianificazione finanziaria, risparmio e investimenti, protezione e previdenza complementare.

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, è disponibile sul portale dell’iniziativa (Il calendario degli eventi #OttobreEdufin2023) e sul sito di Poste Italiane dedicato al tema.