Porto di Ortona, nel primo semestre 2022 traffico merci +34%

Le merci complessive movimentate ammontano a 590.302 tonnellate contro le 570.671 dello stesso periodo del 2021

ORTONA – Andamento positivo per i dati del traffico merci dei porti di Ancona e Ortona nel primo semestre 2022. I due scali, secondo l’elaborazione dell’Ufficio Statistiche dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, segnano una crescita del traffico complessivo delle merci rispetto al primo semestre 2021: +9,2% per il porto di Ancona e +3,4% per lo scalo di Ortona.

Ammontano a 590.302 tonnellate le merci complessive movimentate nel primo semestre 2022 nel porto di Ortona. La crescita sullo stesso semestre 2021, quando le merci furono 570.671 tonnellate, è del +3,4%. Un incremento ben del +15% rispetto al primo semestre del 2019.

Il traffico delle merci rinfuse è stato di 401.420 tonnellate, con un aumento del +6,6% sullo stesso semestre del 2021 quando il traffico merci era stato di 376.739 tonnellate, trainato dai cereali e dalle materie prime secondarie. Il traffico delle merci liquide, con 188.882 tonnellate, segna un leggero calo rispetto al primo semestre 2021.

Il presidente Garofalo, porti protagonisti della realtà economica di Marche e Abruzzo “Questi dati confermano come i principali porti di Marche e Abruzzo siano protagonisti e a servizio della realtà economica e sociale di entrambi le regioni, con ricadute positive sia sulle città portuali sia sul territorio – commenta Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale –. È compito dell’Adsp creare le condizioni affinché gli operatori e le imprese portuali possano velocemente intercettare le opportunità di traffici offerte dal mercato per incrementarne uno sviluppo sostenibile”.