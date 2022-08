Porta Branconia: il programma letterario della quarta edizione

L’AQUILA – Dal 19 al 29 di agosto torna “Porta Branconia”, manifestazione organizzata dalla Associazione LightsON giunta alla IV edizione e inserita nel cartellone degli eventi della Perdonanza Celestiniana. Una location spettacolare, un allestimento accattivante, il tramonto e buona musica, faranno del nostro evento un esperienza unica giorno dopo giorno.

Anche quest’anno non ci si ferma alle sole attività di intrattenimento, ma a completamento dell’evento, c’è la rassegna letteraria di cinque giornate intitolata “Incontri con l’autore” con nomi di caratura nazionale e internazionale: Nicolai Lilin, Tiziana della Rocca, Roberto Genovesi, Fulvio Abate, Salvatore Santangelo e Angelo De Nicola.

Questa iniziativa è stata pensata e realizzata al fine di riscoprire scorcio unico della nostra città che, per forze di causa maggiore, per troppo tempo è stato all’ombra dei riflettori. Come ha sottolineato il sindaco Pierluigi Biondi durante la conferenza stampa di presentazione: “Una manifestazione che si è ritagliata un suo spazio nella proposta culturale della città, un unicum in grado di fondere linguaggi e proposte diverse in un programma coerente e coinvolgente”. Il primo appuntamento letterario il 20 agosto con l’autore del bestseller internazionale “Educazione siberiana”, Nicolai Lilin.

PROGRAMMA LETTERARIO

Sab 20

NICOLAI LILIN

Libro: Putin – L’Ultimo Zar

Dom 21

TIZIANA DELLA ROCCA

Libro: L’Arma del desiderio

Mer 24

ROBERTO GENOVESI

Libro: Il leone di Svevia. Federico II, l’imperatore che sfidò la Chiesa

Ven 26

SALVATORE SANTANGELO

Libro: Fronte dell’Est

Sab 27

ANGELO DE NICOLA

Libro: I Papi e Celestino V

PROGRAMMA MUSICALE

Ven 19

Live: Sangi

Dj: Stefano Cattivera + Stefano Cappetti

Sab 20

Live: Ndaya Group

Dj: Fabio F

Dom 21

Live: Viva la vida acoustic trio

Dj: Simone Kuks

Lun 22

Live: Ci manna Rino (quartetto)

Dj: Alessandro Alfonsetti

Mar 23

Live: Muffa + Lode

Dj: Brody + Stefano Cattivera

Mer 24

Live: D-Band

Dj: Andreino

Gio 25

Live: Sara Bernardi & Luca Biasini

Dj: Le Indiesponenti + Michela Lemme

Ven 26

Live: Nepsí

Dj: Stefano Cappetti

Sab 27

Live: Damn Trio

Dj: Simone Vitullo

Lun 29

Live: Roberto Biondi

Dj: Lorenzo Baglioni