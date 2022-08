Francavilla al mare, grande attesa per i Fuochi di San Franco

Lo spettacolo pirotecnico torna dopo due anni in cui non si é potuto svolgere causa Covid. Appuntamento giovedì 18 agosto alle 24

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Giovedì 18 agosto, a Francavilla al Mare, si rinnoverà l’appuntamento con i fuochi d’artificio che chiuderanno, come di consueto, i festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Francavilla al Mare, San Franco.

Allo scoccare della mezzanotte sarà possibile sul litorale ammirare lo spettacolo pirotecnico che da sempre costituiscono un momento importante di aggregazione in una cittadina votata al turismo e che faranno vivere a turisti e abitanti momenti molto emozionanti grazie a felici combinazioni di luci e colori.

L’esplosione di forme e suggestioni dai numerosi punti di sparo previsti: Baia delle Sirene, L’Approdo, Bagni Marcello, Siesta Nausica Beach, Rudygia, Bayahibe, È nata una stella, La Murena, Guardia Costiera, Il Faro, Spiaggia libera ex Isola del Sole, Blu Marine, Pontile, spiaggia libera 27, Oltremare, Spiaggia Libera 83, Bellavita, Rosa dei Venti, Spiaggia Libera 33, Spiaggia Libera 36, Summertime, Mambo.

Quest’anno l’attesa é ancora più intensa perché per due anni, a causa della pandemia, lo spettacolo pirotecnico non si è potuto svolgere. Sarà, quindi, un momento di rinascita e di ritrovata libertà e sicuramente ognuno guarderà quelle luci colorate con un pizzico di emozione in più.

Foto di archivio