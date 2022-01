Pool Libertas Cantù – Sieco Service Impavida Ortona 0-3

Il coach Lanci: “Stiamo migliorando in tutti i fondamentali e non possiamo che essere contenti di come abbiamo giocato”

ORTONA – Terza vittoria per la Sieco che va a prendersi tre punti in casa del Cantù. Una vittoria che è figlia di una ottima prestazione corale ma che vede un Super Pessoa mostruoso, autore di 21 punti con una percentuale punto che si attesta al 67%. La Sieco Service sta pian piano risolvendo le criticità emerse nel girone di andata. La fase muro/difesa comincia a funzionare e la ricostruzione è più efficace. A fine gara saranno ben nove i muri punto. Diminuiscono invece gli errori al servizio, che si fanno più ficcanti ed insidiosi.

Ortona parte subito forte e al pronti-via è già in vantaggio 0-4. I padroni di casa, reagiscono e limano il gap fino ad arrivare all’8-9. Coach Lanci scuote i suoi e la Sieco riprende a viaggiare a velocità che Cuneo non riesce a raggiungere. Ci prova Motzo a tenere a galla i canturini che arrivano a mettere per la prima volta la testa avanti soltanto a secondo set inoltrato. Due punti però, non sono sufficienti a mettere al tappeto questa impavida che gode della nuova serata si della banda formata da Pessoa e De Paola, quest’ultimo autore anche di due aces importantissimi che nel secondo set rilanceranno la Sieco alla carica. Ferrato ha solo l’imbarazzo della scelta e distribuisce palloni a destra e a manca innescando spesso e volentieri anche la coppia dei centrali. Cantù prova a resistere ma la Sieco accelera sul finale e Santangelo sbriga la pratica con due punti pesantissimi. Ultimo set che riserva emozioni solo per la prima parte, poi è solo Sieco.

Nunzio Lanci: «Una gara giocata con l’atteggiamento giusto, la giusta voglia e la giusta attenzione. Stiamo migliorando in tutti i fondamentali e non possiamo che essere contenti di come abbiamo giocato. Attenzione però a non cullarci troppo sugli allori. Il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibile perché la salvezza è ancora alla nostra portata. Guardiamo avanti e cerchiamo di fare sempre del nostro meglio».

Primo Set. Le squadre scendono in campo e i padroni di casa schierano Coscione palleggio, Motzo opposto, Sette e Hanzic schiacciatori. Mazza e Frattini al centro. Libero Bortolini

Coach Nunzio Lanci va all’attacco con la squadra che tanto bene ha fato con Brescia: Ferrato in regia e Santangelo opposto. De Paola e Pessoa schiacciatori di banda, capitan Elia e Molinari al centro. Libero Fusco.

La prima palla è tra le mani della Sieco che va al servizio con De Paola. Fermato Hanzic dal muro di Ortona 0-1. Pessoa fa subito il punto break 0-2. Motzo cerca le mani del muro ma non le trova 0-4. Hanzic trova il primo punto per i suoi 1-4. Doppia fischiata a Pessoa 2-5. Accorciano le distanze i padroni di casa azione confusa che vale il 5-6. Sette sbaglia il servizio 6-8. Invasione di Frattini 6-9. De Paola non prende bene la palla che finisce sulla rete 8-9. Splendido lavoro questa volta di De Paola che infila la palla tra muro e rete 9-11. Bordata in parallelo di Santangelo, impossibile difendere per il libero canturino 10-13. Motzo trova il mani-fuori 11-14. De Paola stringe bene la diagonale 14-19. Motzo tira un bolide dai nove metri, che però finisce sulla rete 15-20. Elia ferma Mazza a muro 15-21. Bella l’intesa tra Ferrato e Molinari che mette a terra una “sette” 17-23. Ancora Molinari che pizzica la linea di fondo 17-24. L’ex Sette però annulla il primo set-point 18-24. Pessoa la chiude subito facendo mani-fuori: 25-18.

Secondo Set. Questa volta la palla è dei padroni di casa che vanno al servizio con Motzo ma il primo punto lo fa Pessoa 0-1. Ancora Pessoa per il Break 0-2. Santangelo trova una palla precisa anche se non potente 1-3. Non arriva Fusco ed è 3-3. Fuori l’attacco di Motzo 3-5. Ottimo il pallonetto di Sette e i padroni di casa sono in vantaggio per la prima volta in questa gara 6-5. Break per Cantù 7-5. De Paola mura un pallonetto di Motzo 9-8. Ancora fermato Motzo 9-9. Va fuori la diagonale di De Paola 11-9. Pessoa Ferma Sette 12-11. Ace di De Paola 12-12. Ancora Ace per De Paola 12-13. Il servizio di Sette termina sulla reta 13-14. Pessoa trova il punto break 13-15. Molinari mura bene su Hanzic 14-17. Stavolta Pessoa è stato murato 17-17. Ace fortunoso di Motzo 18-17. Quasi ace di Pessoa, Cantù non riesce a costruire 18-19. Ancora un errore dai nove metri per Cantù 19-20. A buon fine la Pipe di Pessoa 20-22. Santangelo gioca a biliardo con il muro 21-23. Fallo di doppia per il palleggiatore di casa 21-24. Motzo annulla il primo set point 22-24. Santangelo chiude dalla seconda linea e Ortona mette in tasca il primo punto.

Terzo Set. De Paola serve forte ma il primo punto è di Cantù 1-0. De Paola in pipe viene murato fuori 1-3. Invasione del muro di Cantù 2-4. Sette mette in difficoltà la ricezione ortonese e Cantù trova il 6-6. Il pallonetto di Motzo finisce fuori 6-8. Ferrato ferma Rota 7-10. Elia attacca la Sette servita da Ferrato 7-11. Ace di Motzo 9-11. Pessoa ferma Motzo a muro: 9-12. Motzo schiaccia fuori. 9-15. Ancora Pessoa, inarrestabile 11-17. Palla schiacciata di prima intenzione da Ferrato 18-11. Ace di Pessoa 11-19. Santangelo vince il duello a muro, uno di quei contrasti Old Style per il 12-21. Sette sbaglia il suo servizio 13-23. Santangelo sbaglia dai nove metri 14-23. Ace per Trovò 15-23. Poi lo stesso Trovò sbaglia il servizio 15-24. Anche De Paola Sbaglia il suo servizio 16-24. Pessoa chiude la partita pizzicando l’incrocio delle righe 16-25.

TABELLINO

Pool Libertas Cantù – Sieco Service Impavida Ortona 0 – 3 (18-25 / 22-25 / 16-25)

Pool Libertas Cantù: Coscione 1, Monguzzi, Butti (L), Motzo 21, Bortolini 42% POS. 27% PERF. (L), Sette 8, Mazza 6, Hanzic 5, Rota 1, Salvador 1, Pietroni, Princi n.e., Frattini, Trovò 1.

Sieco Service Impavida Ortona: Fabi n.e., Pessoa 21, Di Silvestre, Benedicendi (L) N.e., De Paola 10, Fusco (L.) 45% POS. 32% PERF, Santangelo 14, Del Fra, Bulfon N.e, Molinari 6, Elia 3, Cappelletti n.e, Ferrato 3.

Durata Gara: 1h. 24’

Durata Set: 26’ / 31’ / 27’

Muri Punto: Cantù 4 – Ortona 9

Aces: Cantù 5 – Ortona 3

Errori Al Servizio: Cantù 10 – Ortona 7

Percentuali Attacco: Cantù 40% – Ortona 58%

Percentuali Ricezione: Cantù 37% POS. / 30% PERF. – Ortona 55% POS. / 34% PERF

Arbitri: Roberto Russo (Genova) Stefano Nava (Monza-Brianza)

Prossima Gara: La Sieco osserverà un turno di riposo e tornerà in campo domenica 28 gennaio alle ore 18.00: BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Sieco Service Ortona