Ponte ciclopedonale di via Valle Roveto: partiti i lavori [FOTO]

PESCARA – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del ponte ciclopedonale di via Valle Roveto, un tassello importante per la mobilità leggera cittadina che consentirà un collegamento più efficace tra aree densamente popolate della città.

I lavori sono finanziati con fondi Sus e avranno un costo di circa 250mila euro.

“Il cantiere che è appena partito – sottolinea l’assessore Luigi Albore Mascia – ci consentirà di arrivare al completamento di quell’anello rosso del grande progetto di ciclopolitana che aiuterà i cittadini a muoversi in maniera agile tra la zona alle spalle di via del Circuito, via Pepe, la Pineta e il lungomare. Questo darà anche ai cittadini la possibilità di usare meglio la bicicletta e altri mezzi di mobilità leggera, incidendo sulla diminuzione del traffico”.

Il ponte, che sarà intitolato a Stella, l’ultima lavandaia del fiume Pescara, collega le due sponde del fiume ed è chiuso da diversi anni per dissesto dell’orditura primaria e secondaria della pavimentazione. I lavori di straordinaria manutenzione prevedono la totale rimozione della pavimentazione in legno, con il posizionamento di una struttura in ferro e di un fondo in lamiera, in continuità con il materiale già utilizzato per la rampa di attacco.

La seconda parte dei lavori sarà poi quella di realizzazione della pista che si collegherà all’impianto già realizzato di via Pepe.