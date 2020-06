Il Polo scolastico “Illuminati” di Atri riceve un finanziamento dalla Regione

Assegnati 8 milioni e 736 mila euro per il miglioramento sismico. Si tratta dell’unico progetto teramano ad essere entrato in graduatoria

ATRI – É ufficiale, con Delibera di Giunta (25 maggio scorso) la Regione ha assegnato alla Provincia di Teramo 8 milioni e 736 mila euro per il miglioramento sismico del Polo scolastico “Illuminati” di Atri. É l’unico progetto teramano ad essere entrato in graduatoria. La Provincia lo aveva candidato a finanziamento nel 2018 a valere sui fondi dei Mutui BEI – provenienza Ministeriale – per l’annualità 2018-2019.

“Una risorsa importante per intervenire su una struttura relativamente giovane ma realizzata quando Atri non era ricompresa nella zona sismica e senza quelle prescrizioni che oggi la legge e i terremoti degli ultimi anni impongono” spiega il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Luca Frangioni che aggiunge: “sarà un intervento importante, quindi, non solo per il significativo importo del finanziamento ma anche per l’obiettivo dell’intervento che è quello di mettere in sicurezza una scuola che conta oltre ottocento studenti. Naturalmente siamo solo all’inizio del percorso, l’iter amministrativo e quello progettuale hanno una loro comprensibile complessità. Ma oggi c’è solo da rallegrarsi per la certezza di poter intervenire e risolvere i problemi del plesso atriano”.