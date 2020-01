Polfer in Abruzzo, il bilancio dal 20 al 26 gennaio 2020

PESCARA – 1897 identificati, 1 arrestato e 5 denunciati, 306 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 175 convogli scortati, 8 contravvenzioni. Questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nel corso della settimana appena trascorsa. In particolare:

La PolFer di Pescara ha tratto in arresto un 35enne di nazionalità albanese che ha violato il divieto di reingresso sul territorio Italiano emesso dal Tribunale di Ancona, in sostituzione ad una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato condotto in carcere per scontare la condanna.

La PolFer di Ancona è intervenuta su richiesta del capo treno della freccia bianca proveniente da Venezia per un viaggiatore privo di biglietto e che in preda ai fumi dell’alcool, disturbava gli altri viaggiatori. L’uomo, un 68enne Italiano, è stato fatto scendere dagli Agenti nella stazione di Ancona e, dopo le cure del caso poste in essere da personale del 118 opportunamente chiamato, è stato sanzionato in via amministrativa per il reato di ubriachezza molesta.

Personale della Polizia Ferroviaria di Fabriano ha denunciato in stato di libertà una 19enne albanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza, infatti, controllata dagli agenti dopo essere scesa da un treno regionale proveniente da Ancona, è stata trovata in possesso di 62 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione.

La Polfer di Foligno ha denunciato un 47enne italiano per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale poiché, sorpreso senza il biglietto dal capo treno del regionale Roma – Foligno, lo ha minacciato ed insultato durante la verbalizzazione. Identificato dagli agenti, oltre a dover pagare la sanzione prevista per l’irregolarità di viaggio, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

Personale del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Ancona, è intervenuto in collaborazione con i colleghi del Commissariato di P.S. di Fano, a seguito dell’investimento mortale di una persona avvenuto nella stazione ferroviaria di Fano da parte di un treno merci proveniente da Taranto e diretto a Milano.