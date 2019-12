Polenta in piazza a Caprara d’Abruzzo, arriva anche Babbo Natale

Due eventi animeranno la frazione di Spoltore in questo 22 dicembre 2019. Si parte dalle ore 15 con l’appuntamento per i più piccoli

CAPRARA D’ABRUZZO – Domenica 22 dicembre a Caprara d’Abruzzo, frazione di Spoltore, un appuntamento da non perdere per gli amanti della polenta. Dalle ore 18 degustazione della polenta con salsiccia e vino in Piazza, manifestazione a cura della Pro Loco, ingresso gratuito.

L’evento è inserito nel cartellone “Natale Insieme” realizzato dal comune di Spoltore in occasione delle festività natalizie. Tra gli appuntamenti odierni sempre a Caprara troviamo dalle ore 15 anche l’arrivo di Babbo Natale e l’animazione del Mago Dario in Piazza sempre a cura della Pro Loco.