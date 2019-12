Natale Insieme a Spoltore 2019, il programma eventi

SPOLTORE – Ssabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 “Natale Insieme” nel centro storico di Spoltore, un villaggio diffuso dell’artigianato d’autore e della creatività locale, con la presenza di stand enogastronomici, il mercato di Campagna Amica e i prodotti dell’associazione Pescara Punto Zero (sabato dalle ore 16.00 e domenica dalle ore 11.00). Ad arricchire la due giorni di mercatini quattro eventi in alcuni luoghi simbolo del capoluogo: musica in filodiffusione, inoltre, per tutto il periodo delle feste creerà l’atmosfera del Natale nel centro storico e a Santa Teresa.

Sabato 21 dicembre, dalle 17 alle 20, sono in programma delle visite guidate alla “Spoltore Nascosta”, ovvero quella nel sottosuolo (il punto di ritrovo è all’ingresso della cripta di San Panfilo, dove sarà possibile prenotarsi). Sempre sabato, dalle 17 in Piazza Di Marzio, lo spettacolo natalizio per bambini a cura del collettivo LucuThea. Domenica 22 dicembre, in Piazza d’Albenzio, a partire dalle 17.00 è in programma “L’Attesa”, scene mobili con i figuranti del Presepe di Cavaticchi che andranno a coinvolgere le vie del Centro Storico: una rappresentazione ovviamente legata alla natività che sarà anche un’anticipazione del tradizionale Presepe Vivente della contrada. Questo sarà il primo appuntamento di rilievo per Piazza d’Albenzio, che sabato alle 11.00 sarà inaugurata dopo i lavori che l’hanno trasformata nel nuovo spazio pedonale della città. Chiude domenica Natale Insieme nella Chiesa di San Panfilo, alle 19, il concerto Spiritual Gospel diretto dal M° Nicola Russo, a cura dell’ Associazione “In artibus et humanitate occursus”.

Il sindaco Luciano Di Lorito ha inaugurato lo scorso 18 dicembre Presepi in Mostra, nel Centro Residenziale Montinope, dove fino al 21 è possibile ammirare i lavori di Massimiliano Signorile, apprezzato presepista ortonese che ha partecipato negli anni scorsi anche alla tradizionale mostra dei “100 presepi” organizzata dal Vaticano (ingresso libero, dalle 15.30 alle 18.30. Gruppi e scuole su appuntamento: tel. 3888903267 – 3289236281). Spazio anche per i più piccoli: nel pomeriggio, in Piazza Atene, Pj Mask e Bing hanno incontrato i bambini donando loro caramelle e dolciumi, nel primo di una serie di eventi organizzati a Villa Raspa dalla parrocchia e dall’associazione Happy Tata.

NATALE INSIEME – PROGRAMMA SPOLTORE 2019

21 dicembre

ore 15.30 -17.30, Caprara: raccolta regali di Babbo Natale presso la canonica (a cura della Pro Loco)

22 dicembre

ore 15.00, Caprara: arrivo di Babbo Natale e animazione del Mago Dario in Piazza (a cura della Pro Loco)

ore 18.00, Caprara: polenta con salsiccia e vino in piazza (a cura della Pro Loco)

23 dicembre

ore 11, Chiesa di San Camillo de Lellis: Babbo Natale accogliera’ i bambini nella piazzetta antistante la Chiesa per far loro gli auguri e piccoli doni (parrocchia e associazione Happy Tata)

ore 19, sede della Societa’ Operaia di Spoltore: inaugurazione mostra L’uomo di Legno su Antonio Palmerio

ore 19.30, sede della Societa’ Operaia di Spoltore: Concerto Ensemble Seicentonovecento di Pierluigi Mencattini

23 dicembre – 12 gennaio

Pinacoteca della Societa’ Operaia in Piazza d’Albenzio: mostra L’uomo di legno (info e prenotazioni 347.2635275)

26 dicembre

ore 21.00, Chiesa di San Camillo de’ Lellis: concerto Voci per Saamyia Special Christmas a cura della Associazione Culturale e Corale Polyphonia

27 dicembre

ore 21.00, sede della Societa’ Operaia di Spoltore: concerto cori Sant’Andrea e Colline Verdi Teatine

28 dicembre

ore 18.00, ritrovo al Belvedere: Novena di Natale Itinerante a cura dell’Associazione I Colori del Territorio, la partecipazione della Compagnia della Pescara e la compartecipazione della Soms

ore 18, Piana de li Praticc a Cavaticchi: Sacra rappresentazione della Nativita’

ore 18.00, Caprara: torneo di briscola presso il bar La Casetta (a cura della Pro Loco)

ore 21.00, Caprara: pausa ristoro. Panino con porchetta e birra (a cura della Pro Loco)

ore 20.30, sede della Societa’ Operaia di Spoltore: presentazione del libro L’uomo di legno di Fabrizio Fanciulli

29 dicembre

ore 14.30, Caprara: memorial Antonio Di Girolamo presso il campo sportivo (a cura della Asd Real Caprara)

4 gennaio

ore 18.00, Caprara: concerto di Natale Coro Santa Lucia di Cepagatti e Piccolo coro San Filippo Neri di Caprara (a cura della Pro Loco e della Parrocchia)

ore 21.00, sede della Societa’ Operaia di Spoltore: concerto orchestra Accademia Musicalmente di Marco Contento

5 gennaio

Chiesa di San Camillo de Lellis: Presepe vivente organizzato dai gruppi parrocchiali in collaborazione con l’Associazione Happy Tata

6 gennaio

ore 15.00, Caprara: arrivo della Befana e animazione di Piccolo Verde in piazza

11 gennaio

ore 21.00, sede della Societa’ Operaia di Spoltore: Quel buco sul tetto Teatro Bendato a cura di Miabruzzo