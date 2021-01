Poggiofiorito, 29enne arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio

É agli arresti domiciliari, con divieto di incontrare persone diverse dai familiari e di comunicare per telefono o tramite social network

POGGIOFIORITO – Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, un uomo di 29 anni è stato fermato a bordo della sua Alfa Romeo 147 la notte scorsa nel centro di Poggiofiorito da un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Ortona, durante un normale controllo alla circolazione stradale.

Lo stato di agitazione manifestato dal giovane, di origini dominicane e già noto alle Forze dell’Ordine, ha spinto gli agenti a effettuare una perquisizione più approfondita, con il risultato che a bordo della macchina sono stati trovati 30 grammi di cocaina, 10 di hashish e altre tre dosi di cocaina del peso di circa 1 grammo già pronte per lo spaccio.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ora, dopo la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti, è agli arresti domiciliari, con il divieto di incontrare persone diverse dai suoi familiari e di comunicare per telefono o tramite social network.