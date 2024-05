Giulianova, aperte le iscrizioni ai Nidi Comunali annualità 2024-25

Sono cento i posti disponibili. Scadenza il 16 giugno Il Vice Sindaco Albani: “La stabilità delle tariffe è stato un nostro impegno prioritario”

GIULIANOVA – Si rende noto che sono aperte le iscrizioni agli Asili Nido “Le Coccinelle” e “Arcobaleno”. I posti a disposizione sono 100 con priorità per i bambini residenti nel Comune di Giulianova.

L’avviso e il modello di domanda sono disponibili presso gli uffici del Comune di Giulianova, presso l’Ufficio del Segretariato Sociale del Comune e sui siti istituzionali: https://www.comune.giulianova.te.it e https://www.unionecomunileterredelsole.it

Si precisa che per i bambini già frequentanti, dovrà comunque essere inoltrata la domanda di riconferma, fermi restando i requisiti richiesti per l’ammissione. La scadenza fissata per la presentazione delle istanze è il 16 giugno. Per il Comune di Giulianova le tariffe per l’annualità 2024-2025 restano invariate.

“I motivi di soddisfazione sono due – sottolinea il Vice Sindaco con delega alle Politiche sociali Lidia Albani – Il primo riguarda il numero dei posti disponibili che ha toccato quota 100. Era il nostro obiettivo e, in quanto ad accoglienza, possiamo dire che ora il servizio ha raggiunto il miglior livello possibile. Il secondo è l’essere riusciti a mantenere invariate le tariffe, cosa che non era affatto scontata. Nostro impegno prioritario è stato far sì che nel Comune di Giulianova i costi non subissero ritocchi”.

Link: https://www.unionecomunileterredelsole.it/index.php?id=19&oggetto=209