Plastic Free, gli eventi in Abruzzo a tutela dell’ambiente del 22-23 aprile

REGIONE – Un weekend interamente dedicato al nostro Pianeta con 9 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutto l’Abruzzo. È il programma pianificato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra”. Una mobilitazione di massa in complessive 334 tappe italiane per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Le tappe in Abruzzo saranno: il 22 aprile a Castel di Sangro (AQ) e Torano Nuovo (TE); il 23 aprile a Pescara, Chieti, Casacanditella e Vasto (CH), Capistrello (AQ), Teramo e Silvi (TE). Ci sarà anche l’adesione ufficiale ed attiva dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti/Pescara.

“Lo scopo di ogni nostra iniziativa – afferma Christian De Leonardis, Direttivo Italia e Referente Regionale Plastic Free – è portare le persone ad attivarsi e ad avere un contatto diretto con il problema plastica e abbandono dei rifiuti. Sensibilizzare non vuol dire raccogliere al posto degli enti preposti, ma alzare l’attenzione sui gesti sbagliati che, troppo spesso con leggerezza, ma anche molte volte con intenzione, deturpano l’ambiente. Il focus di Plastic Free – prosegue De Leonardis – è l’azione e la volontà di riconsegnare aree pulite alla comunità come esempio nella speranza che vengano mantenute tali. Un ringraziamento speciale va a tutti i referenti attivi in Abruzzo e agli splendidi volontari che ci accompagnano”.

L’iniziativa ha il supporto di MINI, partner che ne sposa i valori legati alla sostenibilità e all’attenzione dell’ambiente. Il weekend dedicato alla Terra avrà un’ulteriore finalità benefica con la piantumazione di alberi grazie alla collaborazione con il media partner Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita.

Partecipa su www.plasticfreeonlus.it