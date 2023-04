Spoltore, potenziato il servizio di disinfestazione: intervento il 20-21 aprile

SPOLTORE – L’amministrazione comunale quest’anno ha deciso di potenziare le attività di bonifica ambientale e anticipare i servizi di disinfestazione partendo già dal mese di marzo. La seconda disinfestazione sarà effettuata la notte tra il 20 e il 21 aprile, a partire dalle ore 23:30 con un intervento sui centri abitati dell’intero territorio comunale. Il Sindaco Chiara Trulli precisa: “Quest’anno abbiamo voluto giocare d’anticipo sul problema delle zanzare cominciando la disinfettazione larvicida con ampio margine di anticipo già da marzo. Raccomandiamo ai residenti di chiudere le finestre delle abitazioni, non lasciare all’aperto cibi o sostanze alimentari, indumenti, giocattoli o altro che possa essere contaminato. E’ opportuno evitare di stendere la biancheria e parcheggiare le auto in modo da non intralciare le operazioni”.

Venerdì 21 aprile sarà anche effettuato un intervento sull’intero territorio comunale di derattizzazione con la localizzazione di esche ratticide in prossimità di punti di infestazione, a cura della ditta Quark. Altro intervento che l’amministrazione ha programmato e sarà attuato appena le condizioni meteo lo permetteranno, sarà il diserbo con prodotti biologici nel centro storico al fine di rimuovere con ripetuti interventi, il muschio presente in alcuni tratti e riportare alla naturale bellezza la pavimentazione in via del Corso e limitrofe. Soddisfatto il Sindaco: “Sono stati effettuati sopralluoghi sul posto con i tecnici e dopo una sperimentazione che ha dato i risultati sperati, si è deciso di procedere con le operazioni che potranno garantire nel tempo il miglioramento delle strade cittadine. Questi interventi, inoltre, sono assolutamente sicuri perché effettuati con sostanze rispettose della salute degli operatori che le distribuiranno, dei residenti e dei frequentatori del centro storico ma anche degli amici animali”.

Ricorda, inoltre, l’Assessore ai Rifiuti Rino Di Girolamo che sempre nel mese di aprile e nello specifico il 22 aprile, dalle 8 alle 11 a Villa Raspa nel parcheggio di via Vasto a Frascone ci sarà la giornata ecologica dedicata alla raccolta degli ingombranti e sarà possibile conferire un massimo di tre pezzi, con esclusione di apparecchiature elettroniche, sfalci, calcinacci, vernici, pneumatici o altri rifiuti speciali. Il 28 Aprile, sempre dalle 8 alle 11, nel parcheggio del comune a Spoltore centro urbano sarà invece possibile conferire i rifiuti elettrici ed elettronici in una apposita giornata ecologica ad essi dedicata.