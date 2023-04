Memorial Iampieri-Vincenzo Tarquini-Primo Michetti a Corropoli 2023

CORROPOLI – A Corropoli, il Memorial Giulio Iampieri-Vincenzo Tarquini-Primo Michetti si è dimostrato eccezionale come organizzazione curata in primis dal Team Go Fast Event di Daniele Capone che si è potuto avvalere del supporto del Team Go Fast di Andrea Di Giuseppe e dell’Acsi Teramo di Raffaele Di Giovanni.

Il brutto tempo non ha dato fastidio ma nessuno tra i 100 partecipanti si è tirato indietro al via della corsa articolata in un doppio circuito di differente lunghezza chilometrica che si è snodato attorno al centro abitato di Corropoli.

Nella prima partenza il mattatore della corsa è stato Alberto Corradetti (Team Go Fast Event) che ha vinto la corsa organizzata dalla sua squadra di appartenenza, presentandosi in solitudine al traguardo precedendo Roberto Pennesi (Asd Lu Callarò) e Marco Bonaldi (Fuorisella Bike). Al femminile in luce come unica rappresentante della propria fascia Valentina Di Matteo dell’Adriatico Team Polisportiva.

Seconda partenza ad appannaggio dei portacolori del Team Go Fast e a lasciare il segno è stato Francesco Pirro che si è messo alle spalle Pasqualino Loretone (Fuorisella Bike), leggermente defilati Davide Leone (Team Giuliodori Le Velò) e Manuel Fedele (Team Go Fast) a contendersi il terzo e il quarto posto in volata.

Prossimo appuntamento targato Acsi nella provincia di Teramo, domenica 30 aprile con la prima edizione del Gran Premio Villa Marini, evento ciclistico amatoriale che rientra nel cartellone delle iniziative legate al Giro d’Italia professionisti che vede Teramo come città di tappa, sempre grazie agli sforzi di Team Go Fast, Acsi Teramo e Team Go Fast Event.