Alla Pizzeria Fermenta di Chieti Scalo quarto appuntamento con la Pizza Battle

Il 6 luglio Diego Vitagliano e Marzia Buzzanca sfideranno Luca Cornacchia in un confronto-scambio di stili e tradizioni

CHIETI – Quarto imperdibile appuntamento per la “Pizza Battle”: alla pizzeria Fermenta di Chieti Scalo (Viale della Unità d’Italia, 3) il prossimo 6 luglio alle 20.30, Diego Vitagliano e Marzia Buzzanca “sfideranno” Luca Cornacchia in un confronto-scambio di stili e tradizioni.

“Pizza Battle” è un format creato proprio da Fermenta e nato con l’idea di aggregare pizzaioli e pizzerie pronti a mettersi in gioco con le loro culture culinarie e materie prime della regione di appartenenza in un sano confronto in amicizia.

Diego Vitagliano (nella foto) fa parte della nuova generazione di giovani pizzaioli napoletani. La sua è una pizza che porta la tradizione napoletana ad incontrare la contemporaneità con un grande lavoro ed una profonda ricerca sull’impasto e sulle materie prime.

Tanti i riconoscimenti da lui ottenuti nel corso degli anni: tre spicchi per la Guida Pizzerie d’Italia Gambero Rosso 2022, Premio Speciale “I Maestri dell’Impasto” nella Guida Pizzerie d’Italia Gambero Rosso 2022, seconda posizione 50 Top Pizza nel 2021, tre pizze per le guide de L’Espresso 2020, pizzaiolo dell’anno per Il Mattino 2019, Giovane Pizzaiolo dell’anno per la Guida I Sapori di Repubblica 2028, Top 30 2018 Dissapore.

Vitagliano iniziò a sperimentare la pizza “a canotto” (quella con il cornicione alto) già in tempi non sospetti utilizzando tecniche diverse dal solito.

“Con Luca ci siamo conosciuti al Sigep – dichiara Diego Vitagliano – Avremo con lui un confronto di territori, Abruzzo e Campania. Mi piace molto confrontarmi con gli altri: è un momento di grande accrescimento personale. Non esiste solo la pizza napoletana, ma c’è tutto un mondo al di fuori ed è giusto conoscerlo carpendo anche i segreti degli altri”.

Marzia Buzzanca nel 2019 porta la cultura sella pizza in Alto Adige dove ha conquistato il Premio da Fallstaff miglio pizzeria Alto Adige. Tornata in Abruzzo da poco tempo per motivi famigliari, ha deciso di rimanere a casa ed essere itinerante con un suo progetto format da portare nei vari locali dove unire la sua cucina a quella del ristorante ospitante. La sua pizza è stata inserita al Four Seasons di Milano. Ha dalla sua tanti premi e riconoscimenti: Tre Spicchi Gambero Rosso, Oscar della pizza identità golose, 50 top pizza premio innovazione e sostenibilità, Stella foodies, La buona cucina, Ambasciatore per Slowfood della pizza in Italia e nel mondo, Pizza dell’anno 2023, Fra i 10 migliori sommelier di Italia nel 2010, Premio speciale Touring club ruota d’oro, Il miglior carrello dei formaggi nel Proprio ristorante per Caseus, Stella Michelin con ristorante Vinalia mai potuta ritirare nel 2009 a causa del terremoto, Gambero Rosso Pizza dell’anno 2023.

“La “PizzaBattle” non sarà un confronto – afferma Marzia Buzzanca – ma uno scambio: essere a contatto con stili diversi di fare pizza serve a crescere. La mia è diversa come impasti, la definisco contemporanea: c’è molta ricerca sulle farine, ho stravolto l’impasto blend con l’enkir, il grano più antico del mondo povero di glutine che è più difficile da lievitare, poi metto dentro una macina tostata mentre faccio l’impasto, dunque si sente molto il sapore del grano. Una pizza più stuzzicante nei sapori fa divertire maggiormente chi si siede a tavola a mangiarla”.

Alla “Pizza Battle” del 6 luglio, Luca Cornacchia rimarrà sempre nell’ambito della tradizione abruzzese, ma stavolta si sposterà sulla costa della nostra regione presentando due pizze più marinare.

Diego Vitagliano proporrà “Ricordi Croccanti”, Marzia Buzzanca farà quella che è stata premiata “Pizza dell’Anno 2023” dal Gambero Rosso.

Costo d’ingresso: 35 €

Info Pizzeria Fermenta: 339.7402070