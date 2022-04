Diretta Pistoiese – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Giovedì 14 aprile alle 21 si gioca Pistoiese – Pescara, gara valida per la 37° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la trentasettesima giornata del Girone B di Serie C é Pistoiese – Pescara, che si gioca giovedì 14 aprile, con calcio di inizio previsto per le ore 21. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pistoiese – Pescara, valida per la trentasettesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini di Terni e Michele Rispoli di Locri; quarto ufficiale Luca Tagliente di Brindisi.

I convocati del Pescara

14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 47 Barretta Mattia, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 68 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 16 Diambo Amadou, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 43 Blanuta, 11 Cernigoi Iacopo, 97 Clemenza Luca, 7 D’ursi Eugenio, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola, 44 Lazcano Arman, 42 Kuqi Armand

La presentazione del match

I toscani sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro il Gubbio e sono sedicesimi con 36 punti, frutto di otto vittorie, dodici pareggi e sedici sconfitte, con trentasette gol fatti e cinquantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta siglando otto reti e incassandone altrettanti. Gli abruzzesi vengono dal successo casalingo per 2-1 contro il Grosseto e sono quinti, a quota 61 punti e con un cammino di sedici partite vinte, tredici pareggiate e sette perse; cinquantuno reti segnate e trentadue incassate. Il bilancio del Pescara nelle ultime cinque partite giocate é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con cinque gol fatti e quattro subiti. All’andata, lo scorso 2-0, finì 2-0 in favore del Pescara, allora guidato da Auteri.

QUI PISTOIESE – Alessandrini potrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, schierando in porta Seculin e con Moretti, Portanova e Sottini a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Suciu con Marcucci e Folprecht; sulle corsie esterne Mezzoni e Martina. Davanti Bocic e Di Massimo.

QUI PESCARA – Zauri, subentrato ad Auteri, dovrà fare a meno dello squlificato Di Riso e degli infortunati Chiarella e Zappella; ritrova però Rauti, Illanes e Memushaj. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Frascatore. A centrocampo Pompetti, Pontisso e Diambo; sulla trequarti Clemenza e D’Ursi, di supporto all’unica punta Ferrari.

Le probabili formazioni di Pistoiese – Pescara

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni, Suciu, Marcucci, Folpercht, Martina; Bocic, Di Massimo. Allenatore: Marco Alessandrini.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Frascatore; Pompetti, Pontisso, Diambo, Clemenza, D’Ursi, Ferrari. Allenatore: Auteri