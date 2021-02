Pietracamela, ufficio postale riaperto nella nuova sede

La sede, all’interno del palazzo municipale, era stata gravemente danneggiata dal terremoto. Quella nuova più sicura e moderna

TERAMO – Ha riaperto al pubblico ieri, martedì 16 febbraio, completamente rinnovato nella sua sede storica, l’ufficio postale di Pietracamela.

L’ufficio, collocato all’interno del palazzo municipale, è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione, eseguiti di concerto con l’amministrazione comunale, a seguito degli ingenti danni causati dal terremoto del 2009 all’intero edificio. In questi anni Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi presso l’ufficio postale di Fano Adriano.

La nuova sede è stata realizzata secondo il modello “lay out”, caratterizzato da assenza di barriere fra operatore e cliente e innovativi sistemi di sicurezza. Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione strutturale e funzionale degli interni, con il completo rifacimento di superfici e controsoffittature, servizi, impianti e cablaggi. L’organizzazione degli spazi interni, dove sono stati installati moderni arredi, garantisce una migliore accessibilità.

“A 12 anni dal sisma del 2009 – commenta il sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia – riapre a Pietracamela, tra i Borghi più belli d’Italia, l’ufficio di Poste Italiane. Sono orgoglioso di essere riuscito non senza difficoltà a raggiungere un obiettivo importante per me e la mia amministrazione, ma soprattutto per i fruitori residenti. Abbiamo riportato nella sede storica, ubicata all’interno del Palazzo comunale, dopo essere stato oggetto di ristrutturazione e messa in sicurezza l’ufficio di Poste Italiane. Sono certo che i pretaroli apprezzeranno. Colgo inoltre l’occasione per confermare di aver avviato con Poste Italiane le procedure di richiesta per l’installazione di un ATM Postamat a Pietracamela. Grazie a tutti coloro, ognuno per le sue competenze, per aver dato di nuovo al paese montano un servizio importante ed essenziale”.

L’ufficio postale di Pietracamela, più accogliente, più sicuro e più funzionale, è dotato di uno sportello polifunzionale abilitato a tutti i servizi postali e finanziari ed è disponibile il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Poste Italiane precisa di avere adottato tutte le misure di sicurezza finalizzate a contenere la diffusione del Covid-19 nella sede, come, ad esempio, l’installazione di un pannello schermante in plexiglass e accurate procedure di sanificazione. Il personale che opera allo sportello, inoltre, è dotato di mascherine, guanti e gel disinfettante.

Con la riapertura della sede di Pietracamela, sono tutti disponibili i 93 uffici postali della provincia di Teramo. L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi messi a disposizione da Poste Italiane, come le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.