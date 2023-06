Annullato il concerto di Piero Pelù a Tortoreto del 7 agosto: i motivi

Spiega il cantante: “Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi”

TORTORETO – Con un messaggio pubblicato sui suoi canali ufficiali social, Piero Pelù ha dovuto annunciare ai suoi fan lo spostamento del suo “Estremo live 2023”, il tour che lo avrebbe visto protagonista questa estate nei principali festival e rassegne italiane.

Questo il messaggio di Piero Pelù:

“Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi.

Sono giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità.

Attenzione, questo non è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile e sappiate che approfitterò di questo “periodo speciale” per avanzare con la composizione e la produzione del nuovo album che mi sta già dando grandi emozioni.

Ringrazio Friends and Partners, tutti i promoter locali e naturalmente le molte migliaia di voi che avevano già preso i biglietti per il tour. Un ringraziamento ai Bandidos (Finaz, Luc Mitraglia, Black Dado e Mr.Vudu) per lo strepitoso lavoro musicale che stiamo facendo insieme!

Vi prometto che ci riabbracceremo prima possibile.

I love you ragazzaccc!!!”.

Il concerto del 7 agosto al Piazzale Olimpia di Tortoreto nell’ambito del ViviTortoreto Festival è annullato. Il rimborso dei biglietti è possibile al circuito d’acquisto entro il prossimo 18 agosto.

Info: LS Eventi 340 3486525 – 340 2899707