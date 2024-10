Pierluigi Biondi Presidente Anci Abruzzo, gli auguri di Santangelo

L’AQUILA – In occasione dell’elezione di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, a Presidente di Anci Abruzzo, l’assessore con delega agli Enti Locali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, esprime le sue congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.

“Voglio porgere i miei più sinceri auguri al neo eletto Presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi. La sua esperienza come primo cittadino dell’Aquila sarà un valore aggiunto fondamentale per portare all’attenzione dell’Associazione le istanze e le necessità dei comuni della nostra Regione,” ha dichiarato Santangelo.

“Come assessore agli Enti locali, sono certo che potremo avviare un dialogo proficuo e costruttivo su temi chiave per il territorio regionale, come la ricostruzione post-sisma, lo sviluppo delle aree interne e il potenziamento dei servizi locali. Sono convinto che, insieme, potremo affrontare le sfide che ci attendono con determinazione e visione,” ha aggiunto.

L’assessore ha colto l’occasione per ringraziare il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, Presidente uscente di Anci Abruzzo, per il suo impegno e per aver rappresentato, tutelato e supportato le comunità abruzzesi durante il suo mandato.