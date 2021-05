Piano estivo dei parcheggi temporanei per il 2021 a Pescara

Saranno 1800 gli stalli aggiuntivi per turisti e residenti per la stagione balneare della ripartenza: 1000 sulla strada-parco (via Castellamare Adriatico), 500 sul lungomare sud (Lungomare Cristoforo Colombo – Via Barbella) e 300 sull’area ex Enaip

PESCARA – Torna a Pescara il Piano estivo dei parcheggi 2021, che coprirà il periodo dell’intera stagione turistico-balneare, quindi dal primo di giugno al 15 settembre prossimi. L’amministrazione comunale, sulla base dei riscontri favorevoli avuti negli anni scorsi da parte di turisti, residenti e operatori economici, ripropone una formula che determinerà indubbi vantaggi in ordine alla viabilità, alla sosta, all’ordine pubblico e alla tutela ambientale durante il periodo più intenso dell’anno sul fronte delle presenze in città. La mission specifica del Piano resta, comunque, quella di incentivare e regolare l’afflusso, il più ordinato e sicuro possibile, ai lidi della costa pescarese, che conta più di cento concessioni.

L’estate 2021 si caratterizza inoltre per essere quella della auspicata ripartenza economica, oltre che sociale, dopo un anno di limitazioni determinate dalla pandemia, con tutte le conseguenze economiche che questo ha determinato per i titolari di impresa. Il Piano estivo dei parcheggi 2021 ha evidentemente la finalità di favorire misure utili in questo senso attraverso l’istituzione – dal primo di giugno e fino 15 settembre – di una rete integrativa di parcheggi a pagamento a ridosso della riviera, sia a nord che a sud, che sia funzionale agli spostamenti e alla ripresa delle attività di ristorazione e quindi all’accesso agli eventi di spettacolo e sportivi.

Per l’estate 2021 gli stalli a disposizione per la sosta temporanea saranno complessivamente circa 1800, di cui 1000 sulla strada-parco (via Castellamare Adriatico), 500 sul lungomare sud (Lungomare Cristoforo Colombo – Via Barbella) e 300 sull’area ex Enaip.

Nel dettaglio, queste sono le disponibilità di piazzole di sosta:

a nord: 365 parcheggi lato mare a pagamento, mentre dei 277 posti sul lato monte, soltanto 138 saranno a pagamento e rinvenienti dal confine di Montesilvano a via Solferino, riservando parcheggi liberi, ossia non a pagamento, all’uso dei residenti nella quota che segue: 51 nel tratto via Solferino-via Cavour, 60 nel tratto via Cavour-via Muzii e 28 nel tratto via Muzii-Piazza I Maggio;

a sud: 178 parcheggi lato mare a pagamento, mentre invece dei 68 parcheggi lato monte soltanto 38 saranno a a pagamento e rinvenienti tra lo stabilimento balneare Lido Azzurro e Ippo Beach Club, riservando parcheggi liberi, ossia non a pagamento, all’uso dei residenti come segue: 30 nel tratto via Vespucci-via Pepe.

È importante sottolineare quindi come l’avvio del sistema estivo non arrecherà disagi alla popolazione residente, che avrà comunque la disponibilità di piazzole di sosta gratuite a ridosso delle proprie abitazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti comunali. Allo stesso modo non verrà apposta alcuna restrizione al mercato rionale del mercoledì su via Castellammare Adriatico. Si rende noto inoltre che gli abbonamenti in essere per la sosta non temporanea non sono validi per accedere alla rete delle aree di parcheggio estive.

“Mi auguro che nell’anno della Bandiera Blu, che abbiamo atteso per decenni e che ora abbiamo finalmente conquistato – ha detto il sindaco Carlo Masci – anche sul fronte dei servizi non solo gli amministratori, ma anche i cittadini, sappiano dimostrare senso civico nel rispetto delle regole e del buon comportamento. È una stagione estiva troppo importante per noi e tutti dobbiamo dare il nostro contributo con il massimo impegno. Sono convinto che le presenze aumenteranno nella nostra città ed è quindi importante dimostrarsi in grado di offrire la migliore accoglienza possibile”.

Per l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Luigi Albore Mascia, “anche quest’anno dobbiamo farci trovare pronti per la stagione estiva. Abbiamo profuso il massimo sforzo per questo piano di sosta temporanea ma è altrettanto vero che abbiamo potuto contare anche sulla forza delle esperienze positive degli anni scorsi per organizzare questo servizio. La conquista della Bandiera Blu è un bel segno e quindi dobbiamo essere a maggior ragione all’altezza delle sfide che attendono la nostra Pescara”.

Nel corso della conferenza stampa sono state infine preannunciate due ulteriori e importanti novità. La prima riguarda l’estate già alle porte: è infatti al vaglio dell’amministrazione e degli uffici preposti l’introduzione in tre o quattro week-end – tra luglio e agosto 2021 – di un’isola pedonale sul lungomare nord, tra viale Muzii e largo Mediterraneo (Nave di Cascella); riguardo al prossimo anno, quindi all’estate 2022, è in corso uno studio che mira a rendere a pagamento la sosta per una quota degli stalli posti sul lungomare Nord, questo alla scopo di favorire una migliore fruibilità della “passeggiata” e incentivare il concetto di “rotazione” della sosta, che viene abitualmente disatteso.

Alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti il presidente di Pescara Multiservice (che curerà il servizio) Benedetto Gasbarro, il direttore della società in house providing del Comune, Giovanni Cozzi, e il dirigente comunale Giuliano Rossi.