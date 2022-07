Piano asfalti, pavimentazione sulla provinciale per Ripattoni

Tutti i lavori estivi del secondo nucleo stradale (area Laga-Gran Sasso) per oltre 2 milioni di euro: ecco i dettagli

TERAMO – Sono in fase conclusiva i cantieri estivi del Piano asfalti del secondo nucleo che ricomprende diversi comuni dell’area Gran Sasso-Laga. Manutenzioni, riparazione del manto stradale, segnaletica. Circa 1 milione e mezzo di euro cui bisogna aggiungere la programmazione 2022, ovvero gli interventi in programma da settembre, altre 600 mila euro per questo nucleo.

Questa mattina intervento ripavimentazione anche sulla provinciale 13 per Ripattoni (Bellante) con i fondi di bilancio

Questi tutti i lavori estivi sul secondo nucleo:

· S.P. n° 51/A di Villa Gesso. Importo dei lavori Euro 180.000,00.

· S.P. n° 42/B di Macchia Vomano. Importo dei lavori Euro 100.000,00

· S.P. n° 45/C di Nerito. Importo dei lavori Euro 60.000,00.

· S.P. n° 47 di Pagliaroli. Importo dei lavori Euro 200.000,00.

· S.P. n° 49 di Valle Castellana. Importo dei lavori Euro 244.731,62.

· S.P. n° 48 del Bosco Martese. Importo dei lavori Euro 200.000,00.

· S.P. n° 14 di Santa Reparata. Importo dei lavori Euro 100.000,00.

· SS.PP. n° 54 di Collebigliano e n° 547A di Cerqueto. Importo dei lavori Euro 136.691,32.

· S.P. n° 53 della Montagna dei Fiori. Importo dei lavori Euro 90.746,09.

· S.P. n° 14 di Santa Reparata. Importo dei lavori Euro 90.000,00.

“Un’estate molto proficua sul piano delle manutenzioni ordinarie che, con una buona programmazione e un ottimo coordinamento da parte del settore dei lavori pubblici, sta dando visibili risultati sulla rete stradale che ora appare, dopo tanto tempo, più dignitosa, certamente più sicura – sottolinea il consigliere delegato Lanfranco Cardinale – diciamo che ad agosto chiudiamo una prima e importante parte del piano asfalti che vedrà nuovi interventi a partire da settembre e fino alla fine dell’autunno”.

Questi gli interventi previsti da settembre:

Provinciale 42/a importo 150 mila euro (Montorio)

Provinciale 66 importo 191.728 (Montorio)

Provinciale 45/d importo 150 mila euro (Crognaleto)

Provinciale 45/f importo 150 mila (Crognaleto)

Provinciale 52 (Campli/Valle Castellana) 290 mila euro

Provinciale 51 importo 172 mila euro (Campli)

Provinciale 53 importo 504 mila euro (Civitella)

Provinciale 69 importo 100 mila euro (Valle Castellana)