MONTESILVANO – Venerdì 22 luglio dalle ore 19 3° appuntamento settimanale con il “Mercatini dei Bambini” al Palacongressi Dean Martin di Montesilvano. Oltre al consueto Mercatino dei Bambini avremo come ospite la “Guardia Costiera di Pescara” con una speciale lezione/conferenza sui fondali marini, sulla tutela dei mari sul progetto “Plastik Free”. Inoltre, saranno mostrati ai bambini e ai genitori attrezzature di lavoro e modellini di alcune navi storiche.

Dalle ore 19, i bambini, accompagnati obbligatoriamente da un genitore che dovrà sottoscrivere un apposito modulo di iscrizione e il regolamento di partecipazione, riceverà un numero che corrisponderà al posto assegnato dove si alterneranno le “vendite o scambi di giocattoli non utilizzati, peluches, giornalini, carte dei personaggi delle varie serie, biciclette ecc. No alla vendite di altri prodotti che non siamo da bambini o ragazzi.

Ad ogni bambino/commerciante l’organizzazione ha riservato una tavola due sgabelli e una sedie che troverà già posizionato nell’area mercatini e che non dovranno essere spostati per motivi si sicurezza ed igiene. Dato il momento, si consiglia l’uso della mascherina.

L’evento rientra nel calendario delle manifestazioni che l’Assessorato al Turismo e agli Eventi ha programmato per l’estate 2022 e si terrà tutti i venerdì di luglio e agosto 2022. Inoltre, si potrà prenotare la partecipazione dei bambini alla “Notte di San Lorenzo” il 10 agosto e per “Bimbi…in Bici” il 21 agosto.

Per info al n. wzap 3733001667 o alla mail amaremontesilvano@libero.it