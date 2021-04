Piano asfalti di Montesilvano, proseguono gli interventi in 36 strade

De Martinis: “Nonostante la pandemia negli ultimi dieci mesi abbiamo scarificato e asfaltato 25 strade e in alcune siamo intervenuti anche per la riqualificazione delle reti fognarie”

MONTESILVANO – Prosegue il Piano asfalti di Montesilvano, che prevede interventi in circa 36 strade dislocate in vari quartieri della città. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ottavio De Martinis, negli ultimi dieci mesi è intervenuta in Via Sele, Via Torrente Piomba, Via Flumendosa, Via Togliatti, Via Costa, Via Volga, Via Metauro, Via Corelli, Via Imera, Via Garigliano, Via Massarenti, Via Fosso Foreste, Via Sciesa, Via Aterno, Via Zambesi, Via Lago di Bracciano, Via Ombrone, Via Mologa, Via Danubio, Via Po, Viale Abruzzo, Via Agostinone e Via Nilo. Al momento le ditte Slim Srl e Cocciante di Montesilvano sono impegnate in via Saline e in Via Bradano. Poi toccherà a Via Tamigi. Gli uffici tecnici, insieme al sindaco De Martinis e all’assessore alle Manutenzioni Alessandro Pompei, stanno cercando di recuperare risorse per intervenire immediatamente su Via Tevere e Via Adda.

Sono stati programmati anche dei nuovi asfalti e lavori di adeguamento della raccolta delle acque su Via Isonzo. Infine, gli uffici tecnici comunali, stanno elaborando computi metrici per intervenire anche in Via Tricorno, compreso l’adeguamento della raccolta delle acque, in Via Simeto, sempre asfalto e adeguamento della raccolta delle acque, in Via Tirso, Via Vivaldi, Via Fratelli Cervi, Via Foscolo e Via Flaiano, in quest’ultima oltre ai nuovi asfalti è previsto anche un lavoro più accurato per sistemare il manto rovinato dalle radici degli alberi.

“Dal nostro insediamento non ci siamo mai fermati nelle opere di riqualificazione di strade, marciapiedi e reti fognarie, che in alcune zone erano in condizioni disastrate – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – . Da anni a Montesilvano non si svolgevano lavori così importanti, ben 36 vie verranno riqualificate nel giro di un anno. Nonostante la pandemia negli ultimi dieci mesi abbiamo scarificato e asfaltato 25 strade e in alcune siamo intervenuti anche per la riqualificazione delle reti fognarie. Interventi di sistemazione così importanti realizzati in soli 10 mesi e questo è solo l’inizio. Le ultime arterie risanate sono traverse a ridosso del lungomare, in attesa della stagione turistica che anche quest’anno, siamo certi, vedrà Montesilvano visitata da molti turisti. Gli interventi stanno rendendo le strade più sicure per tutti i residenti e per coloro che, per ragioni di lavoro o semplicemente per accompagnare i ragazzi a scuola, le percorrono quotidianamente”.

“Prosegue il piano asfalti per le manutenzioni di molte strade cittadine – spiega l’assessore ai Servizi e Manutenzioni, Alessandro Pompei – . Al momento ci sono cantieri aperti in vari punti della città. Grande soddisfazione soprattutto per gli interventi vicino al litorale, dove alcune opere erano attese da decenni. Oltre alle traverse sul lungomare stiamo portando avanti degli interventi in vari quartieri, per restituire decoro alla città. Attraverso questi lavori stiamo riqualificando molte strade rendendole più sicure e percorribili, soprattutto in vista dell’estate. Nei mesi scorsi abbiamo svolto una programmazione economica e finanziaria insieme al dirigente e ai tecnici comunali per intervenire in quelle vie i cui asfalti erano deturpati da tempo”.