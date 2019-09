Pianella, al via corsi culturali per under 14

Partiranno dal 1° ottobre e riguarderanno musica, disegno, pittura, lettura. Planamente: “è necessario dar modo a tutti di poter sostenere la formazione extra-scolastica dei propri figli”

PIANELLA – A Pianella, in provincia di Pescara, il Polo Artistico Culturale e Musicale “G. Puccini”, recentemente impegnato nell’evento culturale “Pierino è nel Borgo…il lupo dov’è?” dà un’ulteriore scossa alla cultura locale.

Dal 1 ottobre ripartiranno i corsi di musica, disegno, pittura, lettura e come spiega il Direttore Artistico del Polo, il Maestro Gianluca Planamente, “investiremo non solo sulla cultura, ma sui giovani, dando modo ai bambini e ragazzi da 3 a 14 anni di partecipare gratuitamente ai nostri corsi musicali e di disegno”.

“Pensiamo che in un momento storico-sociale cosi difficile” continua Planamente “specialmente dal punto di vista culturale, sia necessario intervenire in maniera decisa, e considerata anche la difficile situazione economica che colpisce quotidianamente numerose famiglie, è necessario dar modo a tutti di poter sostenere la formazione extra-scolastica dei propri figli, ed è per questo che i corsi saranno completamente a nostro carico”.

“La gratuità dei corsi” conclude “non è sinonimo di scarsa qualità dei corsi, in quanto verranno impiegati docenti titolati per ogni settore d’interesse”.

Il Polo Artistico Culturale e Musicale “G. Puccini” vi aspetta dal 1 Ottobre presso la sede in Via Umberto I, n 3 a Pianella.