Pezzopane eletta segretaria di Presidenza del gruppo Pd alla Camera

ROMA – “Sono onorata per l’incarico ricevuto e ringrazio la Presidente del Gruppo Debora Serracchiani e tutti i deputati e le deputate Pd per essere stata eletta all’unanimità nell’Ufficio di Presidenza del Gruppo Pd alla Camera. Dopo l’elezione della Nuova Presidente, sono stati rinnovati tutti gli incarichi e l’organizzazione del Gruppo alla Camera. È questo un ruolo assai gratificante, che mi permette di lavorare a stretto contatto con la Capogruppo. La funzione dei Segretari di Presidenza è di governo di tutta l’attività del gruppo. Praticamente è l’ingresso nella cabina di regia che mi consentirà di dare il mio contributo e di seguire a 360’ l’attività del Gruppo in Parlamento. L’Ufficio di Presidenza è composto di 9 componenti di cui 4 Segretari di Presidenza, più il tesoriere del gruppo, una bella squadra di cui mi pregio di far parte. In particolare mi sono state assegnate le deleghe alle attività delle Bicamerali e delle giunte della Camera, nonché la Ricostruzione delle aree del Terremoto. L’Ufficio di Presidenza neonominato governa le attività del Gruppo alla Camera, segue i lavori delle commissioni e coordina tutte le attività. Sarò come sempre in prima fila per portare avanti le necessità del paese e della mia terra in questo momento difficile e drammatico“ Così Stefania Pezzopane, dopo essere stata eletta nella Prezidenza del Gruppo Pd alla Camera.