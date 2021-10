Pescarainbici 2021: itinerario, come partecipare alla pedalata

In programma domenica 3 ottobre l’evento che punta a far conoscere e a valorizzare la capillare rete ciclabile della città e a riscoprire il territorio

PESCARA – In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, nel pomeriggio del 3 ottobre si terrà “Pescarainbici”, manifestazione che punta a far conoscere e a valorizzare la capillare rete ciclabile della città e a riscoprire il territorio guardandolo con un ritmo lento.

Il settore Mobilità del comune di Pescara vuole promuovere la cultura della ciclabilità attraverso un percorso sul lungomare, da nord a sud, passando per il ponte del Mare, via della Pineta, viale Pindaro e viale d’Annunzio. L’ultimo tratto coinvolge la Greenway che costeggia il fiume, quindi un tratto importante dell’itinerario non solo per la sua valenza paesaggistica e culturale, ma soprattutto per la sua caratteristica di raccordo urbano con la città. I pescaresi e non solo potranno quindi partecipare a una festosa pedalata e riscoprire l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti.

L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare lungo un tracciato di circa 10 km; partirà domenica 3 ottobre alle ore 15.30 da Largo Mediterraneo (Nave di Cascella), luogo prescelto per il raduno.

Ci si potrà presentare con la propria bicicletta, o prenderne gratuitamente una a pedalata assistita presso il Faieta Mobility Center in Piazza E. Berlinguer (stazione Portanuova), con ritiro che potrà avvenire entro le ore 12.30 del sabato precedente il “Pescarabici” e la restituzione il lunedì mattina successivo, quindi con la possibilità di utilizzarla liberamente per tutto il weekend. L’uso della bici a pedalata assistita permette di accorciare le distanze in città e aumenta le possibilità di spostamento sostenibile: sarà quindi un’ottima occasione per scoprire la libertà di muoversi in modalità alternativa, ma anche di confrontarsi, scambiare opinioni e informarsi sulla ciclabilità urbana e sulle criticità da risolvere riguardo alla fluidità dei percorsi che si incontreranno nella futura rete cicloviaria della città.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pescara – Settore Mobilità – organizzata da Pubblievents con Fiab Pescara bici, e il supporto di Uisp, Legambiente e Federazione ciclistica italiana.

PESCARAINBICI si svolgerà secondo il seguente programma e lungo questo itinerario:

● Ritrovo Largo Mediterraneo (Nave di Cascella) ore 15.30

● Lungomare Matteotti

● Ponte del Mare

● Piazzale Laudi

● Via Luisa d’Annunzio

● Via della pineta

● Viale Pindaro

● Via Gabriele d’Annunzio

● Lungofiume sud (greenway)

Il percorso della manifestazione verrà svolto a marcia libera da tutte le persone partecipanti, nel rispetto del codice della strada. Durante la pedalata ciascuno sarà responsabile della propria sicurezza e sarà chiamato a comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o cose, oltre che a rispettare le prescrizioni anti-Covid-19.