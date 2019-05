Pescara, visite gratuite dei nei: dove, quando

Da domani 23 maggio al via le visite Campagna per la Prevenzione del Melanoma presso gli ambulatori di Casa Lilt, in via Rubicone

PESCARA – “Prenderanno il via domani, giovedì 23 maggio, negli ambulatori di Casa Lilt, in via Rubicone, le visite gratuite dei nei nell’ambito della Campagna Nazionale ‘Se hai cara la pelle’ per la prevenzione del Melanoma e dei tumori della pelle. Sono 218 le prenotazioni ricevute, di cui 158 gli appuntamenti già fissati, mentre 60 utenti sono in una lista d’attesa che andremo a esaurire non appena avremo individuato nuove giornate di visita. Ancora una volta si conferma il successo dell’iniziativa attraverso l’enorme partecipazione dei cittadini che hanno tempestato di telefonate i numeri della Lilt, segno dell’enorme lavoro condotto nel corso dell’anno dai nostri volontari sul tema dell’importanza della prevenzione per impedire l’insorgenza della patologia oncologica”. Lo ha annunciato il Presidente della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, ufficializzando per domani l’inizio delle visite.

“Il problema del melanoma è grande, noi individuiamo i tumori della pelle nelle nostre visite, tumori che rappresentano la più alta percentuale di neoplasie nella popolazione – ha spiegato il professor Lombardo -; parliamo di una malattia per la quale aumenta l’incidenza, ma fortunatamente, si riduce la mortalità. Fino a qualche anno fa il melanoma era la prima causa di morte nei giovani fino a 30 anni. Da quando abbiamo la possibilità di affrontare la patologia neoplastica con le cure immunologiche e biologiche abbiamo una remissione sino al 60 per cento. Resta però una malattia temibile per la sua aggressività e resistenza ai farmaci antiplastici normali. È importante anche la grandezza del melanoma, perché se scopriamo una lesione inferiore ai 5 millimetri, è possibile guarire con la sola chirurgia e la rimozione della neo-formazione.

Durante la Campagna la Lilt di Pescara effettuerà la prevenzione primaria e secondaria, ovvero porteremo avanti un’attività intensa di informazione nei confronti della popolazione per far sapere quanto sia importante evitare comportamenti che possono contribuire all’insorgenza dei tumori cutanei, specie in questo periodo, quando ci prepariamo per la spiaggia. E allora, prima di esporsi al sole, bisogna fare sempre un punto della propria situazione fisica, partendo dal proprio fototipo, ossia dai nostri colori: se appartengo alla prima o seconda categoria, ossia se sono biondo, occhi chiari, pelle più o meno chiara, mi abbronzo poco e sono a forte rischio scottatura; se appartengo alla terza o quarta categoria, ovvero capelli scuri, occhi scuri, pelle meno chiara o scura, ho meno possibilità di ammalarmi di tumori cutanei o di melanoma, ma posso avere altre patologie, e si parla della ‘pelle del contadino o del pescatore’.

Poi bisogna studiare la familiarità, ossia se in famiglia ci sono stati casi di melanoma, e infine gli aspetti ambientali, per cui va evitata l’esposizione al sole dalle 11 sino alle 16 e bisogna usare creme solari protettive per filtrare i raggi solari. Poi faremo prevenzione secondaria, ossia lo screening della pelle, perché individuare un tumore quando è piccolo oggi significa guarire con la sola rimozione chirurgica – ha proseguito il professor Lombardo -. I cittadini devono imparare a fare autodiagnosi, ossia guardarsi nudi allo specchio per verificare la presenza di nei. E qui scatta la seconda fase, ossia se c’è l’insorgenza di una nuova lesione, ci si deve preoccupare, specie dopo i 30-40 anni, e vanno monitorate con il medico anche le modificazioni alle lesioni già esistenti, con l’eventuale estensione dei margini o il cambiamento di colore”.

CALENDARIO DATE E ORARI PROSSIME VISITE

Le prime 158 visite già prenotate inizieranno domani con il seguente calendario: giovedì 23 maggio dalle 15 alle 17; sabato 25 maggio, dalle 9 alle 11; giovedì 30 maggio, dalle 15 alle 17; e infine giovedì 6 giugno, dalle 15 alle 17. Le 60 prenotazioni in più accolte dalla Lilt saranno soddisfatte nelle prossime due o tre giornate di visite gratuite che verranno a breve concordate con la dottoressa De Angelis. Unica richiesta agli utenti, è dotarsi della tessere di socio Lilt, del costo di 10 euro, che però darà diritto a partecipare gratuitamente a tutte le campagne organizzate nel corso dell’anno.