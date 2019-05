Pescara, Elezioni Comunali: variazione ubicazione seggi e info online

PESCARA – In una nota l’amministrazione comunale di Pescara informa che i Seggi Elettorali nn. 131 – 132 – 133 – 134, a causa di lavori di ristrutturazioni, sono stati spostati dalla loro sede originaria ubicata presso la Scuola A. Cascella – San Silvestro Colle, nella nuova sede ubicata presso la Scuola primaria “Pineta D’Annunzio”, in via Scarfoglio n. 35 (zona San Silvestro spiaggia).

Inoltre il Seggio Elettorale n. 104, da via Lago Sant’Angelo, è stato definitivamente ubicato nella sede di via Sacco n. 180, presso la Scuola dell’infanzia e primaria “Don Lorenzo Milani” e che i Seggi Elettorali nn. 112 e 113 da via Lago Sant’Angelo, sono ubicati definitivamente nella sede di via Salara Vecchia n. 34, presso la Scuola primaria “Giannai Rodari”.

INFORMAZIONI ONLINE SULLE ELEZIONI COMUNALI 2019

Nel link che segue sono presenti le sezioni dedicate alle elezioni amministrative di domenica 26 maggio 2019, con tutte le informazioni su seggi, orari degli uffici per rilascio di tessere elettorali e carte d’identità.

LINK: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=147&idnews=7991&navBackPage=148