Arresto di Matteo Messina Denaro, i commenti della politica

ROMA – “L’arresto di Matteo Messina Denaro è un risultato straordinario e segna una giornata storica della lotta alla mafia”. È il commento del senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo. “Azioni come quella portata a termine oggi, per cui esprimo viva soddisfazione e le mie congratulazioni all’intero sistema istituzionale, a partire dall’Arma dei carabinieri, dimostrano che lo Stato c’è e non si è mai arreso e contribuiscono a fortificare sentimenti di legalità e giustizia”, aggiunge. “La cattura non può che essere dedicata a tutte le vittime della mafia, alle loro famiglie e a tutti i magistrati che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata”, conclude Liris.

“La cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro va dedicata alle tante vittime di questo criminale. Oggi in Italia si compie il trionfo della giustizia. Dobbiamo ringraziare di questo gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che lottano incessantemente per liberare la nazione dalle organizzazioni mafiose”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi.

“L’arresto di Matteo Messina Denaro segna un’altra giornata epocale per le Istituzioni che lottano contro la criminalità organizzata che tanto dolore ha causato e continua a causare alla nostra Nazione. Un segnale importante da parte dello Stato che, con il governo Meloni, continuerà nella sua battaglia alla illegalità. Sosterremo le forze dell’ordine, alle quali va il nostro plauso, per dotarle di ogni strumento utile a rendere il loro lavoro sempre più efficace e affinchè l’Italia sia un posto sempre più sicuro”. E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

Foto di repertorio