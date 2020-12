Pescara, via Luigi Marchetti: ripristinata pavimentazione e sede stradale

PESCARA – Un esempio virtuoso di collaborazione tra una pubblica amministrazione locale, in questo caso il Comune di Pescara, e un’azienda che somministra servizi di pubblica utilità, come Pescara Distribuzione Gas Srl.

Quest’ultima ha infatti proceduto, a seguito di un accordo tra l’amministratore delegato Elicio Romandini e l’assessore comunale Adelchi Sulpizio, all’integrale rifacimento del manto stradale di via Luigi Marchetti nel contesto del piano di ripristino della pavimentazione bitumata di quelle strade cittadine oggetto di precedenti interventi di posa e manutenzione degli impianti gestiti.

L’assessore Sulpizio ha sottolineato come si tratti di una collaborazione proficua a vantaggio della comunità. Nella circostanza di via Marchetti, la Pescara Distribuzione Gas ha proceduto, a proprio totale carico e quindi a costo zero per il Comune, alla posa del nuovo manto che non ha in alcun modo coinvolto gli alberi di pino presenti e le relative aiuole.