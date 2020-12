Archivio storico città di Chieti, visita di sindaco e assessore Giammarino

“Un tuffo nel passato per ritrovare le memorie di Chieti e l’impegno a trovare locali più idonei, è come tornare alla Chieti del 1700 e 1800”

CHIETI – Nella mattina del 23 dicembre il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Anagrafe, Teresa Giammarino hanno fatto visita all’archivio storico della città. A riceverli la responsabile, Luigia Ioannone e gli archivisti che fanno un importante lavoro di conservazione e catalogazione nei locali accanto all’autoparco.

“La nostra visita ci ha consentito di respirare il passato della città – dicono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Giammarino – che affonda nel tempo e che porta chi visita questi luoghi fra pergamene e libri di diversi secoli fa, a cui cercheremo di dare una più idonea sistemazione. Si tratta di un luogo che custodisce la memoria storica e documentale della città, sia degli atti amministrativi del Comune, che di quelli della Provincia. A parte l’esposizione, che cattura proprio per la datazione dei documenti, è come tornare alla Chieti del 1700 e 1800, dove è scritta la storia che ci ha preceduto e che dobbiamo considerare per costruire il futuro della nostra nostra città”.