Pescara, “Verrà un bambino….di nome Gesù”: teatro al Mediamuseum

PESCARA – Si svolgerà oggi, martedì 18 dicembre, alle ore 11, nella Sala Rossa del Mediamuseum di Pescara, lo spettacolo Teatrale ‘Verrà un bambino…di nome Gesù’, organizzato dall’Istituto Alberghiero e Turistico Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e che vedrà protagonisti gli studenti del Laboratorio Teatrale Inclusivo dell’Ipsseoa, con la regia delle docenti Cinzia Chiaiese, Maria Grazia Coccia e Caterina Pozzi.

“Lo spettacolo – ha spiegato la dirigente dell’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’, Alessandra Di Pietro – nasce all’interno del Progetto di inclusione dei nostri studenti che hanno una diversa abilità o una difficoltà e vuole essere un momento di condivisione e di incontro con il territorio, con le Istituzioni, anche con le famiglie per presentare i frutti del lavoro condotto ogni giorno sui banchi della nostra scuola, in un rapporto di continuo scambio e soprattutto di piena integrazione dei nostri ragazzi che, attraverso il nostro Istituto, hanno modo di crescere e di apprendere in un ambiente protetto, ma comunque aperto al mercato del lavoro che deve prepararsi ad accoglierli innanzitutto conoscendo le loro profonde e numerose abilità e creando le basi per consentire loro una perfetta autonomia. Tutto questo è il nostro ‘Natale dell’Inclusione’”.

A fine spettacolo saranno gli studenti degli indirizzi di Sala e Cucina a offrire ai presenti i dolci tipici delle Feste preparati nei Laboratori di cucina del ‘De Cecco’, ovvero pizzette miste, calzoni ripieni, i ‘fritti di Natale’ o calgionetti, gli uccelletti alla marmellata, le ciambelline, i cantucci di cioccolato e li turcinille di patate.