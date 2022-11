Pescara, ventinove sanificatori installati in sei plessi scolastici

PESCARA – L’amministrazione comunale si muove per tempo e, pur auspicando che non abbia a ripetersi un’impennata della curva pandemica da Covid, è intervenuta in sei plessi scolastici cittadini con l’installazione di 29 sanificatori alimentati elettricamente che agiscono direttamente sugli ambienti frequentati dagli alunni. Lo ha reso noto questa mattina l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli che alcune settimane fa aveva lanciato la proposta e che si è subito impegnato affinchè questa divenisse un fatto concreto. “L’esperienza degli ultimi due anni – ha detto l’assessore Santilli – ci ha suggerito di non agire solo in situazioni di natura emergenziale, atteso che la sanificazione degli spazi dei plessi scolastici è comunque una prevenzione necessaria a prescindere da un’epidemia. Gli operatori di Pescara Energia si sono messi subito a disposizione per realizzare quanto personalmente avevo concordato con i dirigenti dei vari istituti. L’iniziativa è stata accolta molto favorevolmente dalle comunità scolastiche”.

Le scuole interessate, e il numero di apparecchi installati, sono:

Scuola dell’ Infanzia Andersen 5

Scuola Primaria Rodari 10

Scuola dell’ Infanzia Fontanelle 4

Scuola Primaria Iqbal Masich 5

Scuola Secondaria Foscolo 2

Scuola dell’ Infanzia Fontanelle Mensa 3.

Ogni apparecchio pesa 3.5 chilogrammi, ha una portata di sanificazione di 30 metri cubi l’ora e una cartuccia con una durata di 12 mesi a utilizzo continuo.