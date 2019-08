Pescara, vende droga a minore: arrestato 53enne

PESCARA – Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile, nell’ambito del servizio di rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposto dal Questore di Pescara Dr. Misiti, appostato nelle vicinanze dell’appartamento ubicato in zona portanuova di Pescara, riusciva ad individuare e perquisire un minore a cui veniva sequestrata della sostanza stupefacente del tipo hashish che aveva appena acquistato da M.P. 53enne abitante nella zona.

Nel corso del servizio è stata eseguita una perquisizione ai sensi dell’art.103 del D.P.R. 309/90 a carico di M. P. presso la citata abitazione, che permetteva di sequestrare ulteriore sostanza stupefacente e precisamente: gr.25,8 di hashish suddivisa in 27 dosi; un panetto di hashish di gr.89; gr.58 di marijuana suddivisa in bustine da 2,5 grammi ciascuna; gr.23 di marijuana contenuta in un vaso in vetro. Veniva sequestrato anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di euro 1060 provento dello spaccio.

M. P., tratto in arresto per cessione di stupefacente a persona di età minore e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G., così come disposto dal Sostituto Procuratore di Turno Dr. Andrea Papalia.