Il Comune di Teramo partecipa alla Settimana della Croce Rossa

La bandiera dell’associazione su Palazzo di Città e un monumento illuminato di rosso. Il sindaco: “il riconoscimento per una attività preziosissima”

TERAMO – Anche il Comune di Teramo partecipa alle celebrazioni della “Settimana della Croce Rossa” che culmineranno con eventi in programma, a livello mondiale, il prossimo 8 maggio, anniversario della nascita di Henry Dunant fondatore dell’associazione, e che a Teramo si completeranno con l’illuminazione di rosso di un monumento cittadino.

Oggi pomeriggio, il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis, hanno ricevuto una delegazione del Comitato di Teramo della CRI, assieme ai quali hanno issato una bandiera dell’associazione nel balcone della sede municipale di Via Carducci.

Si è trattato del riconoscimento istituzionale all’attività di volontari e professionisti che quotidianamente sono al servizio della comunità, nel loro ammirevole impegno per il soccorso, il sostegno, l’aiuto nelle più disparate e non di rado complesse situazioni. Una attività che nel periodo di pandemia ha trovato ulteriore modalità di svolgimento e si è rilevata di straordinario supporto alle istituzioni, alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato impegnate a fronteggiare la difficilissima situazione.

Un riconoscimento che va inteso come il ringraziamento della istituzione e perciò dell’intera cittadinanza e come la manifestazione di apprezzamento anche per le occasioni in cui la CRI collabora direttamente con l’ente.