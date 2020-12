Pescara, tutela economia legale e sostegno al commercio locale

PESCARA – Tutela dell’economia legale a sostegno dell’impegno di imprenditori, commercianti e artigiani. Con questo obiettivo e sulla scia del protocollo d’intesa che ha portato all’apertura dello Sportello presso la Camera di Commercio, si è riunito ieri in Prefettura il Gruppo Interforze, con la partecipazione del Comune di Pescara, della Camera di Commercio e dell’Agenzia delle Entrate, per avviare un’azione di monitoraggio di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale.

Si tratta, in concreto, di potenziare, in un’ottica di prevenzione, i “sensori” dei protagonisti delle Istituzioni e della vita amministrativa locale, i quali grazie a una costante circolarità di informazioni, potranno tempestivamente cogliere “segnali di rischio”, valutati sulla base di precisi indicatori, quali: trasferimenti immobiliari atipici, anomalie delle SCIA, sospette dinamiche societarie.

Il territorio pescarese e le sue realtà produttive e imprenditoriali che, come molte altre in Italia, stanno fortemente soffrendo le conseguenze economiche e sociali della pandemia in corso, devono essere preservati da possibili ingerenze della criminalità; questo è il senso dell’attività messa in campo.

Occhi aperti e patrimonio informativo posto a fattore comune, per prevenire ogni ingerenza della malavita e ogn forma di illegalità nell’economia di pescara e dell’intera provincia.